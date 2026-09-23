CFTC\'den blok zinciri mesajı

Selig, 22 Eylül'de ABD Hazine Piyasası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, mevcut kuralların blok zinciri ve yapay zeka gibi teknolojilerin daha geniş kullanımına uyarlanması gerektiğini belirtti. Varlıkların dijital tokenlarla temsil edilmesini, borsalarda el işaretleriyle yapılan işlemlerden elektronik alım satıma geçişle karşılaştırdı.

CFTC Başkanı, tokenleştirmenin bütün varlık sınıflarında benzer bir dönüşüm yaratabileceğini savundu. Açıklamaları yeni bir zorunluluk getiren karar yerine, düzenleyicinin önümüzdeki dönemde odaklanacağı alanlara ilişkin değerlendirmeler içeriyor.

TEMİNATLAR ANLIK AKTARILABİLİR

Tokenleştirme, bir varlığın veya üzerindeki hakların blok zincirinde dijital olarak temsil edilmesini sağlıyor. Selig, bu yöntemin finansal işlemlerde güvence olarak kullanılan teminatların takas kuruluşları, aracılar ve kullanıcılar arasında gerçek zamanlı hareket etmesine olanak tanıyabileceğini belirtti.

Aynı altyapıyla alım satım sonrasındaki varlık ve ödeme aktarımının da neredeyse anında tamamlanabileceğini söyledi. Nitelikli varlıkların tokenleştirilerek teminat olarak kullanılmasıyla likiditenin daha etkin yönetilebileceğini ve piyasaların dayanıklılığının artabileceğini değerlendirdi.

Stablecoinler de bu yaklaşımda yer tutuyor. Selig, kurumun bu yıl ulusal düzeyde yetkilendirilmiş trust bankalarının ihraç ettiği belirli ödeme stablecoinlerini kabul edilebilir tokenleştirilmiş teminatlar arasına aldığını hatırlattı. CFTC'nin borsalar, takas kuruluşları ve diğer piyasa katılımcıları için yeni kullanım alanlarını incelemeyi sürdüreceğini ifade etti.

'HER PİYASA 7/24 İŞLEME HAZIR DEĞİL'

Kesintisiz alım satıma geçişte ise bütün ürünlere aynı yaklaşım uygulanmayacak. Selig, kripto varlıklar ve kıymetli metallerin mevcut koşullarda 7/24 işleme uygun olabileceğini söyledi. Tarım ürünleri, enerji ve bazı finansal ürünlerin aynı geçişe henüz hazır olmayabileceğini belirtti.

İşlem saatlerinin genişlemesi, denetim ve risk yönetiminin de kesintisiz çalışmasını gerektiriyor. CFTC Başkanı, piyasaların bu modele yönelmesi hâlinde gözetim sistemleri, teminat kuralları ve operasyonel güvenlik önlemlerinin günün her saatinde işleyebilmesi gerektiğini vurguladı.

Kurum, hangi varlık sınıflarının kesintisiz işleme uygun olduğuna ilişkin kamuoyu görüşü topladı ve 7/24 alım satım ile takas faaliyetleri için rehber yayımladı. Selig, bir ürün veya işlem platformunda çalışan modelin bütün piyasalara doğrudan uygulanamayacağını ifade etti.