CFTC\'den kripto sektörüne mesaj: \'Yasa tıkanırsa yetkimizi kullanacağız\'

Açıklama, kurum bünyesinde yeni oluşturulan İnovasyon Danışma Komitesi'nin ilk toplantısında geldi. Selig, iki partili bir yasanın çıkmasını hâlâ tercih ettiğini belirtti. Ancak tasarı Senato'da beklemeye devam ederse mevcut yetkileri kullanarak harekete geçeceklerini vurguladı. Selig'e göre iki partili bir yasanın çıkması, sektörü gelecekteki yönetim değişikliklerine karşı korumanın en güvenilir yolu.

Başkanın hedefi somut. Selig, personele kurumun mevcut yetkileri çerçevesinde kripto varlıklar için bir piyasa yapısı oluşturacak kuralları araştırma talimatı verdiğini açıkladı. İncelenen olası modelde, hâlihazırda CFTC'ye kayıtlı kuruluşların yanı sıra kayıtsız kripto borsaları da denetim kapsamına girebilecek. Bu platformlar, dijital varlık piyasalarına göre uyarlanmış kurallar altında kaldıraçlı ya da teminatlı kripto işlemi sunabilecek.

KAYITSIZ BORSALAR DA DENETİM KAPSAMINA GİREBİLİR

Selig ayrıca personele zincir üstü finans protokollerinin geliştiricileriyle temasa geçme talimatı verdi. Amaç, geliştiricilerin protokollerini ABD'de yasal ve uyumlu biçimde sunabilecekleri bir yol tanımlamak. Başkan bu adımı, geliştirici korumalarını kalıcı hale getirme çabası olarak nitelendirdi.

Kurum başkanı yasal düzenlemenin neden öncelikli olduğunu da açıkladı. Selig'e göre CLARITY'nin geçmesi, kripto sektöründeki kişi ve şirketlere yönelik geçmişteki hukuki baskıların tekrarlanmasını önlemenin en güvenilir yolu. Selig ve Garlinghouse, önceki yönetim dönemindeki düzenleme yaklaşımını eleştirdi. Ripple Üst Yöneticisi Brad Garlinghouse, şirketinin önceki yönetim döneminde hukuki baskının merkezinde kaldığını söyledi. Garlinghouse, o dönemin şirketi ABD dışında büyümeye zorladığını belirtti ve liderlik değişiminin yarattığı farka dikkat çekti.

Kurumun yasa olmadan atabileceği adımların sınırı da belli. CFTC şu anda vadeli işlemler, opsiyonlar ve takas sözleşmeleri dahil türev piyasalarını denetliyor. Spot emtia işlemlerinde dolandırıcılık ve manipülasyona karşı yaptırım yetkisi bulunuyor, ancak kripto spot borsaları üzerinde kayıtlı türev platformlarındaki gibi rutin bir gözetim yetkisine sahip değil. Dolayısıyla yasa çıkmadan hazırlanacak kurallar, mevcut mevzuatın çizdiği alanla sınırlı kalacak. Spot dijital emtia ticareti için tam kapsamlı federal çerçeve ise Kongre'nin adım atmasını gerektiriyor.

CLARITY İÇİN USUL OYLAMASI 15 EYLÜL'DE BEKLENİYOR

Yasanın kaderi Senato'da belirlenecek. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, yasa koyucular ağustos tatiline girmeden önce görüşmelerin başlatılması için usul işlemini başlattı. Usul oylamasının 15 Eylül'de yapılması bekleniyor ve tasarının ilerleyebilmesi için 60 oy gerekiyor. Bu eşik, tasarının ilerleyebilmesi için iki partili desteği gerekli kılıyor. Usul oylaması geçse bile bu yalnızca metnin görüşülmeye başlanması anlamına gelecek.

Tasarı Temsilciler Meclisi'nden Temmuz 2025'te geçti, Senato Bankacılık Komitesi ise kendi metnini Mayıs 2026'da onayladı. İki metin farklı kalırsa yasanın başkanın masasına ulaşması için ek bir süreç gerekecek. Müzakerelerdeki başlıca açık konu, kamu görevlilerine yönelik revize etik maddesi. Senatör Ruben Gallego ve Thom Tillis'in birlikte sunduğu revize etik maddesinin Beyaz Saray tarafından kabul edilip edilmeyeceği kritik başlıklardan biri olarak duruyor.

Tasarının şansı tahmin piyasalarında da geriledi. Polymarket'te yasanın 2026'da yasalaşma olasılığı ağustos ortasında yüzde 20'nin altına indi. Aynı olasılık şubat ayında yüzde 82 seviyesindeydi.

Kurumun kapasitesi de tartışma konusu. Beş üyeli olacak şekilde tasarlanan komisyonda şu anda Senato tarafından onaylanmış tek üye Selig ve personel sayısı 2025 mali yılındaki düzeyin altında bulunuyor. CLARITY yürürlüğe girerse kurum, ABD kripto piyasasının büyük bölümünün denetimini üstlenecek ve şu anda rutin gözetiminde bulunmayan şirketlerin kayıtlarını inceleyecek.

Selig'in gündeminde tahmin piyasaları da var. Başkan, olay sözleşmesi listeleyen platformlara yönelik kurumsal ve listeleme kurallarını güncelleyecek yeni öneriler hazırladıklarını ve tüketici koruma yükümlülükleri getireceklerini açıkladı.