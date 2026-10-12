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Çin ulusal Blockchain ağı kurmak istiyor

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Çin ulusal Blockchain ağı kurmak istiyor
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Çin, dijital ekonomi ile üretimi daha güçlü biçimde birleştirmek için ulusal blok zinciri ağı kurulmasını gündemine aldı. Yeni politika belgesi, veri altyapısı ve sanayinin dijitalleşmesini kapsıyor. Bitcoin işlemlerine izin veren bir düzenleme içermiyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi'nin 9 Ekim'de yayımlanan belgesinde, teknoloji odaklı büyüme için 19 başlık altında önlemler sıralandı. Ulusal Blockchain ağı, ülke genelinde bütünleşik bir bilgi işlem ağı kurulması hedefiyle birlikte yer aldı.

Plan, henüz faaliyete geçmiş yeni bir ağın duyurusu niteliği taşımıyor. Belgede blok zinciri altyapısının teknik yapısı, hangi kuruluşlar tarafından işletileceği veya ne zaman kullanıma açılacağı açıklanmadı.

VERİ PAYLAŞIMI VE ÜRETİM AYNI PLANDA BULUŞTU

Düzenlemenin merkezinde verinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin kullanılması bulunuyor. Yetkililerden veri üzerindeki hakların kime ait olduğunu, verinin nasıl alınıp satılacağını ve elde edilen faydanın nasıl paylaşılacağını belirleyen kuralları geliştirmeleri istendi. Tarafların haklarının korunması da bu çerçevenin bir parçası olarak ele alındı.

Ulusal veri altyapısının kurulması ve işletilmesinin iyileştirilmesi, pilot projelerin yürütülmesi ve imalat sanayisinin dijital dönüşümünün hızlandırılması hedefleniyor. Akıllı üretim ve endüstriyel internet projeleri de desteklenecek alanlar arasında sayıldı.

Belge, ülke içindeki çalışmaların yanında sınır ötesi veri akışı için verimli, kolay ve güvenli mekanizmalar kurulmasını da öngörüyor. Şirketlerin dijital teknolojileri kullanması ve uluslararası rekabet gücüne sahip dijital sanayi kümelerinin oluşturulması amaçlanıyor.

BİTCOİN İŞLEMLERİNE YENİ İZİN VERİLMEDİ

Blockchain ağı kurulması çağrısı, kripto para alım satımına yönelik bir serbestleşme kararı içermiyor. Metinde Bitcoin veya başka bir kripto paranın kullanımına ilişkin izin bulunmuyor. Ağın belirli bir tokenla çalışacağına dair bilgi de verilmiyor.

Politika belgesinde finansman tarafına ilişkin öneriler ise teknoloji şirketlerine odaklanıyor. Bankaların bu şirketlerin ihtiyaçlarına uygun kredi ürünleri geliştirmesi, uzun vadeli yatırımın desteklenmesi ve nitelikli teknoloji şirketlerinin borsaya açılarak kaynak sağlamasının kolaylaştırılması isteniyor.

Yönetim, uygulama sürecinde kontrolsüz yatırım ve balon oluşumu riskine de dikkat çekti. Yerel yetkililere gerçek üretimden uzaklaşmamaları ve projelere topluca, plansız biçimde yönelmemeleri çağrısı yapıldı. Stratejik planlama, kurumlar arası koordinasyon ve uygulamanın izlenmesinde merkezî mali ve ekonomik işler birimi ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu görev alacak.

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