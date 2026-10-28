Coinbase müşterilerinin bilgileri sızdı

Şirketin resmî destek hesabından yapılan açıklamada, olayın Coinbase müşterilerine ait iletişim verilerinin küçük bir bölümünü kapsadığı ifade edildi. Amplitude'nin başka müşterilerinin de etkilendiği belirtilirken bu şirketlerin adları paylaşılmadı. Coinbase, yasal yükümlülükleri doğrultusunda etkilenen müşterilere ve düzenleyici kurumlara bildirim yaptığını duyurdu.

COINBASE ETKİLENEN MÜŞTERİ SAYISINI AÇIKLAMADI

Borsa, kaç müşterinin bilgilerinin açığa çıktığını veya hangi iletişim verilerinin etkilendiğini açıklamadı. Olayın ne zaman gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı da verilmedi. Bu nedenle sızıntının kapsamı, şirketin kısa açıklamasıyla sınırlı kalıyor.

Sosyal medyada 70 binden fazla kullanıcıya ait bilginin ele geçirildiği iddiası dolaşıma girdi. Ancak Coinbase bu sayıyı doğrulamadı. Şirketin açıklaması, müşteri verilerinin bir hizmet sağlayıcısındaki olaydan etkilenmesiyle borsanın kendi sistemlerine erişilmesi arasında ayrım yapıyor.

Fonların etkilenmediği açıklaması da iletişim bilgilerinin kötüye kullanılma riskini ortadan kaldırmıyor. Bu tür bilgiler, kullanıcıya borsa çalışanı gibi ulaşmaya çalışan dolandırıcıların sahte mesaj veya aramalarını daha inandırıcı hale getirebiliyor.

2025'TE DE MÜŞTERİ VERİLERİ HEDEF ALINMIŞTI

Coinbase, Mayıs 2025'te açıkladığı ayrı bir olayda, suçluların yurt dışındaki müşteri destek çalışanlarına rüşvet vererek kullanıcı kayıtlarını ele geçirdiğini bildirmişti. Şirket, saldırganların 20 milyon dolarlık fidye talebini reddetmiş ve yakalanmalarını sağlayacak bilgi için aynı tutarda ödül açıklamıştı.

Önceki olayda çalınan verilerin, kullanıcıları kandırmaya yönelik girişimlerde kullanılması gündeme gelmişti. Amplitude'deki yeni olayın ise aynı kişiler tarafından gerçekleştirildiğine veya önceki saldırıyla bağlantılı olduğuna ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Son açıklamada Coinbase, müşteri fonlarının etkilenmediğini vurgularken etkilenen kişilere ve yetkili kurumlara bildirim sürecini sürdürdüğünü belirtti. Açığa çıkan veri türleri ve kesin müşteri sayısı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.