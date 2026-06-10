CoinShares kripto para çıkışlarında yapısal kriz görmüyor - Son Dakika
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CoinShares kripto para çıkışlarında yapısal kriz görmüyor

CoinShares kripto para çıkışlarında yapısal kriz görmüyor
10.06.2026 18:01
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CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill'e göre kripto para fonlarındaki çıkışlar yapısal bir kriz yerine duyarlılık şokunu yansıtıyor. Bitcoin, süren ETF çıkışları ve makro baskılar arasında 61 bin dolar civarında döngü dibine yakın seyrediyor.

Butterfill, son haftalarda dijital varlık yatırım ürünlerinden milyarlarca dolar çıkmasının ardından piyasa duyarlılığının sert biçimde bozulduğunu belirtti. Araştırma Direktörü paylaştığı değerlendirmede "Bu, yapısal bir kırılmadan çok tamamen duyarlılık kaynaklı bir şok ve varlık sınıfı yıl bazında neredeyse yatay." ifadesini kullandı.

Verilere göre ABD spot Bitcoin ETF'leri 9 Haziran'da 77,4 milyon dolar net çıkış kaydetti ve üst üste üçüncü gün negatif seyretti. Geçen hafta bu fonlardan yaklaşık 1,72 milyar dolar çıktı. Son dört haftalık dönemde ise spot Bitcoin ETF'lerinden toplam yaklaşık 5,4 milyar dolar çıkışla bir yılı aşkın sürenin en ağır serisi yaşandı. Aynı gün spot Ethereum ETF'leri de 40,9 milyon dolar kaybetti. İşlemlerde Bitcoin 61 bin dolar, Ethereum ise 1.630 doların altında fiyat buldu.

JEOPOLİTİK VE FAİZ BASKISI DERİNLEŞİYOR

Butterfill, düzeltmenin başını jeopolitik gelişmelerin çektiğini ve İran kaynaklı gerilimin faiz görünümünü baskıladığını söyledi. Araştırma Direktörüne göre beklenen faiz indirimleri masadan kalkarken piyasalar daha yüksek faiz olasılığını fiyatlamaya başladı. Mayıs ayı tüketici fiyat endeksinde manşet enflasyon yüzde 4,2, çekirdek veri yüzde 2,9 oldu. Capital.com analisti Kyle Rodda'ya göre piyasalar ABD Merkez Bankası'nın faiz artırma olasılığını yüzde 70 dolayında fiyatlıyor. Aracı kurum QCP Capital ise Hürmüz Boğazı'ndaki risk, beklenenden güçlü mayıs istihdam verisi ve Oracle'ın bilançosunun yapay zeka tartışmasını yeniden alevlendirmesini öne çıkan üç başlık olarak sıraladı.

Sermayeyi kriptodan uzaklaştıran ikinci yapısal gücü Butterfill yapay zeka olarak gösterdi. Araştırma Direktörüne göre yapay zeka bağlantılı hisselerde klasik bir sermaye yanlış dağılımı oluşuyor ve özel şirketler dahil değerlemeler mevcut gelirlerin çok ötesine geçiyor. 21Shares kurucu ortağı Ophelia Snyder da son dönemde S&P 500 kazançlarının yüzde 80 ila 85'inin yapay zeka bağlantılı şirketlerde toplandığını aktardı. Snyder paylaştığı notta "Kripto piyasaları sıkıcı hale geldi ve bu muhtemelen iyi bir şey." dedi. Ona göre piyasa belirli bir bantta hareket ediyor ve henüz gelmeyen bir katalizörü bekliyor.

ANALİSTLER TOPARLANMAYA TEMKİNLİ

Likidite şirketi Wincent'ten Paul Howard, geçen haftaki çıkışların kurumsal yatırımcıların makro başlıklara tepkisini yansıttığını söyledi. Howard'a göre Bitcoin'in kritik bir hareketli ortalamanın altına inmesi, piyasanın daha temkinli bir aşamaya geçtiğine işaret etti. CME'deki yüksek Bitcoin oynaklığı ise haber kaynaklı dalgalanmaların süreceğini gösterdi. Howard, toparlanmanın kalıcı olacağı konusunda temkinli kaldığını vurguladı. Tesseract Group'tan Adam Haeems ise piyasa anlatısının Strategy'nin mayıs sonunda gerçekleştirdiği 32 BTC satışına odaklandığını belirtti. Haeems'e göre yaklaşık 2,5 milyon dolarlık bu satış düşüşün asıl nedeni olamayacak kadar küçüktü, ancak Strategy uzun süre neredeyse tek yönlü bir kurumsal talep kaynağı sayıldığı için güveni sarstı.

Grayscale Araştırma Direktörü Zach Pandl ise daha yapıcı bir görüş sundu. Pandl'a göre zincir üstü verileri birleştiren bir gösterge, Bitcoin'in uzun vadeli ortalamasının belirgin biçimde altında işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu tablo, Bitcoin'in değerinin altında olduğunu ancak FTX çöküşü sonrası gibi önceki döngü diplerindeki kadar ucuzlamadığını gösteriyor. Pandl, bunun gerçek dip olup olmadığının ABD Senatosu'ndaki Clarity Act'in ilerleyişine ve yüksek kaldıraçlı Bitcoin sahiplerinin bilançolarını dengeleyip dengeleyemeyeceğine bağlı olduğunu yazdı. K33 ekibi de Bitcoin arzının yarısından fazlasının zararda tutulduğunu ve bu eşiğin geçmişte çoğu zaman son bir düşüş dalgasının ardından dipleri öncelediğini belirtti.

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Son Dakika Kripto Para CoinShares kripto para çıkışlarında yapısal kriz görmüyor - Son Dakika

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