Donald Trump\'ın kripto danışmanı yatırımlarıyla şaşırttı: İşte sahip olduğu kripto paralar

Kripto Para

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Beyaz Saray'ın yapay zeka ve kripto çarı David Sacks, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasından önce tüm kripto para varlıklarını sattığını doğruladı. X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada Sacks, "Yönetime gelmeden önce BTC, ETH ve SOL dahil tüm kripto paralarımı sattım" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Financial Times'ın Sacks'in yatırım şirketi Craft Ventures'ın bazı kripto girişimlerindeki hisselerini koruduğunu bildiren haberine yanıt olarak geldi.

Gözler 7 Mart'taki Kripto Zirvesinde Olacak

Donald Trump'ın ABD'yi "dünyanın kripto para başkenti yapma" vizyonu doğrultusunda atadığı kripto çarı David Sacks, şeffaflık adına önemli bir adım attı. Sacks'in bireysel kripto varlıklarını satması, Trump'ın 2 Mart'ta duyurduğu stratejik kripto rezervi ve 7 Mart'ta düzenlenecek ilk 'Beyaz Saray Kripto Zirvesi' öncesinde dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirildi.

Paylaşılan bilgilere göre hem David Sacks hem de kurucusu olduğu Craft Ventures şirketi, Trump'ın göreve başlamasının ardından doğrudan kripto para varlıklarını elden çıkardı. Bu satış, olası çıkar çatışmalarını önleme amacı taşıyor.

San Francisco merkezli risk sermayesi şirketi Craft Ventures, 2017 yılında Sacks tarafından kuruldu. Şirket, bugüne kadar dört farklı fon oluşturdu. En son fon, Kasım ayında 712 milyon dolar toplayarak kapatıldı.

Resmi Craft Ventures web sitesindeki bilgilere göre şirket, Bitwise Asset Management, kripto saklama şirketi BitGo ve sosyal medya devleri Meta, Reddit ve X'e yatırım yapmıştır. Sacks ayrıca 2018'de Solana (SOL) odaklı risk sermayesi şirketi Multicoin Capital'e de yatırım gerçekleştirdi.

Sacks, daha önceki bir paylaşımında Trump'ın 2 Mart'taki stratejik kripto rezervi duyurusunun ardından "ABD'yi dünyanın kripto başkenti yapma sözünü tuttuğunu" belirtti. Trump, 7 Mart'ta ilk Beyaz Saray Kripto Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak sektör liderlerini ve yöneticilerini düzenlemeler, stablecoinler ve önerilen ABD kripto rezervini tartışmak için bir araya getirecek.

Başkan Trump'ın oğlu Eric Trump, geleneksel piyasaların kapalı olduğu ve Wall Street'in uyuduğu bir Pazar günü stratejik rezerv duyurusun sevdiğini dile getirdi. Eric Trump, "İlk kez, bireysel yatırımcılar kazanıyor" diyerek, kripto piyasalarının duyuruya tepki olarak yüzde 12 yükselmesine dikkat çekti ve "Geleneksel finans yetişmeli, yoksa hızla yok olacak." yorumunu yaptı.