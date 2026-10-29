Ethereum ekimi ağır kayıpla kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ethereum ekimi ağır kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

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Ethereum ekimi ağır kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
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Ethereum, ekimin son günlerine yüzde 13'ü aşan kayıpla girdi. ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden para çıkışı sürerken fiyat 2 bin 300 dolar çevresinde destek arıyor. Mevcut görünüm korunursa Ethereum, 2018'den bu yana en zayıf ekim performansını kaydedecek.

CryptoRank verilerinde Ethereum'un ay başından bu yana kaybı yaklaşık yüzde 13,4 düzeyinde bulunuyor. Eylül ayında yüzde 8,84 yükselen fiyat, ekimde bu kazancı geri verdi. Ethereum, 2018'in ekim ayında yüzde 15,5 gerilemişti. Bu yılın aylık sonucu ise 31 Ekim kapanışında kesinleşecek.

ETF'LERDEN ÇIKIŞ 1,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden 1-28 Ekim döneminde toplam yaklaşık 1 milyar 346 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Bu dönemdeki 20 işlem gününün 17'si çıkışla tamamlandı. Böylece fonlara yönelik talep, ayın büyük bölümünde zayıf kaldı.

Son üç işlem gününde de çıkışlar sürdü. Fonlardan 26 Ekim'de 88,58 milyon dolar, 27 Ekim'de 60,22 milyon dolar ve 28 Ekim'de 21,41 milyon dolar çekildi. Üç günlük toplam net çıkış 170,21 milyon dolara ulaştı. Günlük çıkışın küçülmesi, fonların henüz yeniden net girişe döndüğü anlamına gelmiyor.

Son işlem gününde BlackRock'ın ETHA fonundan 44,83 milyon dolar çıktı. Buna karşılık Fidelity'nin FETH fonuna 18,78 milyon dolar, Grayscale'in küçük ölçekli Ethereum fonuna 3,62 milyon dolar ve Morgan Stanley'nin MSSE fonuna 1,02 milyon dolar girdi. Bu alımlar, BlackRock fonundaki çıkışın bir bölümünü karşıladı.

Fonların toplam net varlık değeri 28 Ekim itibarıyla 14,27 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Net varlık değeri fiyat hareketlerinden de etkileniyor. Bu nedenle varlık değerindeki değişim ile yatırımcıların fonlara yatırdığı veya fonlardan çektiği para aynı göstergeyi ifade etmiyor.

TOPARLANMADA 2 BİN 400 DOLAR İZLENİYOR

Ethereum, son 24 saatte yaklaşık 2 bin 293 dolara kadar geriledikten sonra 2 bin 300 doların üzerine döndü. Bu tepki, fiyatı aynı dönemde görülen yaklaşık 2 bin 392 dolarlık zirveye taşımaya yetmedi.

Analist Ted Pillows, 2 bin 400 doların yeniden kazanılmasını Ethereum için ilk önemli güçlenme işareti olarak değerlendiriyor. Fiyatın bu eşiğin altında kalması, kısa vadeli tepkinin henüz analistin aradığı toparlanma koşulunu karşılamadığını gösteriyor.

Ay kapanışına yaklaşılırken fon çıkışlarının durulması ve fiyatın toparlanma eşiğini aşabilmesi izleniyor. Aylık kayıp henüz kesinleşmiş değil. Kalan günlerdeki hareket, ekimin geçmiş yıllarla karşılaştırmasını değiştirebilir.

Yayım sırasında Ethereum yaklaşık 2 bin 324 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp yüzde 1,70 düzeyinde bulunuyor.

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