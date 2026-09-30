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Ethereum'da gizli ödemeler için yeni adım

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Ethereum\'da gizli ödemeler için yeni adım
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Aztec Labs, Ethereum kullanıcılarına gizli ödeme imkânı sunan zk.money cüzdanını yeniden açtı. Sistem, Aztec ağı içindeki transferlerde tutarları ve tarafları gizliyor. Ethereum'dan cüzdana para yatırma işlemleri ise kamuya açık kayıtlarda görünmeye devam ediyor.

Şirketin 29 Eylül'de duyurduğu yeni sürüm, Ethereum üzerinde çalışan ikinci katman ağı Aztec'i kullanıyor. Standart bir Ethereum adresinin bakiyesi ve geçmiş işlemleri herkes tarafından incelenebilirken zk.money, kendi içindeki ödemelerde bu bilgilerin paylaşılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Aztec Labs CEO'su Joe Andrews, duyuruda iki kişi arasındaki bir transferin tüm finansal geçmişin dünyaya açılması anlamına gelmemesi gerektiğini belirtti. Cüzdandaki varlıkların kontrolü kullanıcıda kalıyor. Şirketin açıklamasına göre işletmeci, kullanıcı adına fon harcama veya taşıma yetkisine sahip bulunmuyor.

UZUN CÜZDAN ADRESLERİNİN YERİNİ İSİMLER ALIYOR

Kullanıcılar, uzun adresler yerine bob.zk.money benzeri isimlerle ödeme alıp gönderebiliyor. Bir bağlantı paylaşarak ödeme istemek de mümkün oluyor. İsim sistemi, Ethereum Name Service altyapısından yararlanıyor.

Cüzdana Ethereum üzerinden DAI, USDC ve USDT yatırılabiliyor. USDC ve USDT giriş sırasında DAI'ye çevriliyor ve içerideki işlemler DAI ile yapılıyor. Diğer ağlardan veya bu üç varlığın dışındaki tokenlarla para yatırma işlemi desteklenmiyor.

Kullanıcılar hizmete internet sitesi üzerinden erişebiliyor veya uygulamayı kendi cihazlarında çalıştırabiliyor. Varlıkların kontrolünün kullanıcıda olması, erişim sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Cüzdan belgelerinde, geçiş anahtarının kaybedilmesi halinde hesabın şirket tarafından geri getirilemeyeceği belirtiliyor.

GİZLİ ÖDEMELER İŞLEM SINIRLARIYLA BAŞLIYOR

Her para yatırma, ödeme ve çekme işleminin 2 bin 500 doların altında kalması gerekiyor. Tüm kullanıcıların para yatırma işlemleri için ortak 50 bin dolarlık günlük kapasite bulunuyor. Zaman içinde yeniden dolan bu kapasite, kişi başına tanımlanmış bir hak oluşturmuyor.

Gizlilik de cüzdanın içindeki işlemlerle sınırlı kalıyor. Ethereum'dan Aztec'e para aktarılırken gönderen adres ve tutar ana ağda görülebiliyor. Bu nedenle cüzdanı kullanmak, Ethereum üzerindeki işlem izlerini ortadan kaldırmıyor.

Aztec'in resmi belgeleri, ağın henüz Alpha aşamasında olduğunu ve yazılımın tüm bileşenlerinin güvenlik denetimlerinin tamamlanmadığını belirtiyor. zk.money, ağın işlem doğrulama sistemindeki olası açıklara karşı Oxide adlı ek bir güvenlik katmanı kullanıyor. Başlangıç limitleri de olası kayıpları sınırlamak amacıyla uygulanıyor.

Limitlerin artırılması için yeni bir akıllı sözleşme kurulması ve kullanıcıların varlıklarını bu sözleşmeye taşımayı seçmesi gerekiyor. Bu değişiklik için henüz bir tarih açıklanmadı.

Kripto ParaEthereumSon Dakika

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