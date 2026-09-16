Fed kararı öncesi Bitcoin için çarpıcı tahmin

Bitcoin, Fed kararı öncesinde yaklaşık 75 bin 700 dolardan işlem görüyor. Kripto para son 24 saatte yüzde 1,4 gerilerken gün içindeki hareket 75 bin ile 77 bin 100 dolar arasında kaldı.

Martinez, piyasanın faiz artışına hazırlandığı bir ortamda Fed'in politika faizini değiştirmeyebileceğini öne sürdü. Analiste göre böyle bir karar, beklentilerin tersine düşeceği için Bitcoin'de hızlı bir yükselişi tetikleyebilir ve fiyatı yeniden 82 bin doların üzerine taşıyabilir.

Bu değerlendirme, Fed'den gelen bir sinyale değil Martinez'in siyasi ve piyasa koşullarına ilişkin yorumuna dayanıyor. Analist de tahmininin genel beklentiyi yansıtmadığını ve bilinçli olarak konsensüsün dışında kaldığını belirtti.

Martinez, CLARITY yasasının ABD Senatosunda görüşmelere geçmek için gereken desteği alamamasını Trump yönetiminin kripto politikası açısından önemli bir kayıp olarak değerlendirdi. Kasım ayındaki ara seçimlere yaklaşılırken ekonomideki baskıyı artırabilecek yeni bir faiz artışının siyasi maliyet yaratabileceğini savundu.

FAİZİ SABİT TUTMA OLASILIĞI YÜZDE 5'İN ALTINDA

Güncel piyasa fiyatlaması ise Martinez'in senaryosunu düşük olasılıklı gösteriyor. Vadeli işlemler faizin sabit bırakılmasına yüzde 4,3 ihtimal verirken 25 baz puanlık artışı yüzde 53,4 ve 50 baz puanlık artışı yüzde 42,3 olasılıkla fiyatlıyor.

Bu dağılım, yatırımcıların faiz artışının gelip gelmeyeceğinden çok artışın büyüklüğü konusunda ayrıştığını gösteriyor. Fed'in faizi sabit tutması bu nedenle piyasada beklenmedik bir sonuç olacak. Ancak böyle bir kararın Bitcoin'i kesin olarak 82 bin doların üzerine taşıyacağı söylenemez.

Beklenen faiz artışının gerçekleşmesi halinde kararın büyüklüğü ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın mesajları öne çıkacak. Warsh'ın sonraki toplantılarda yeni artışlara açık kapı bırakması kripto piyasasındaki baskıyı artırabilir. Daha yumuşak bir mesaj ise faiz artırımı sonrasında Bitcoin'in toparlanmasına yardımcı olabilir.

Fed, faiz kararını bu akşam Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacak. Warsh'ın basın toplantısı saat 21.30'da başlayacak. Martinez'in 82 bin dolar senaryosu resmî bir öngörü veya piyasanın ortak beklentisi sayılmıyor. Bu görüş, faizlerin sabit bırakılmasına dayanan kişisel bir tahmin niteliği taşıyor.