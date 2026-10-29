Fed kararı sonrası Bitcoin yön arıyor

Fed, politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında bıraktı. Karar 10'a karşı iki oyla alındı. Lisa Cook ve Beth Hammack, faizin 0,25 puan artırılmasını istedi. Böylece eylüldeki oy birliğiyle alınan artırım kararının ardından bu kez bekleme yönünde çoğunluk oluştu.

FED ENFLASYON İÇİN YENİ VERİ BEKLİYOR

Fed, eylül toplantısında faizi 0,25 puan yükseltmişti. Ekim kararında ise yeni verilerin, enflasyonu yüzde 2 hedefine zamanında döndürecek para politikasının belirlenmesine yardımcı olacağını bildirdi. Açıklamada fiyat istikrarını sağlama taahhüdü korundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmede büyümenin güçlü seyrettiği, iç harcamaların dayanıklılığını koruduğu ve sermaye yatırımlarının güçlü olduğu belirtildi. İstihdam artışının iş gücündeki büyümeye ayak uydurduğu, işsizlik oranının ise fazla değişmediği kaydedildi. Buna karşılık enflasyonun yüksek kalmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Bu tablo, faizlerin sabit tutulmasının enflasyon sorununun çözüldüğü anlamına gelmediğini gösteriyor. Karşı oy kullanan iki üyenin tercih ettiği adım gerçekleşseydi faiz aralığı yüzde 4-4,25'e yükselecekti. Komite çoğunluğu ise mevcut seviyeyi koruyarak daha fazla bilgi beklemeyi seçti.

Fed Başkanı Kevin Warsh, toplantı sonrasındaki basın açıklamasında enflasyonu düşürmenin bankanın sorumluluğu olduğunu vurguladı. Kararda siyasetin rol oynamadığını belirten Warsh, para politikasında tek bir tarih veya veri yerine daha geniş hedeflere odaklandıklarını söyledi.

Piyasalarda aralık ayında yeniden faiz artırılabileceği beklentisi sürüyor. Ancak Fed'in son açıklaması, bir sonraki adımın yönü veya zamanı için kesin taahhüt içermiyor. Enflasyon ve ekonomik faaliyete ilişkin yeni veriler, faizlerin ne kadar süre mevcut seviyede kalacağı açısından önem taşıyor.

BİTCOİN 80 BİN DOLAR ÇEVRESİNE GERİLEDİ

Bitcoin, kararın açıklandığı gün dalgalı seyrini sürdürdü. Fed Başkanı'nın basın toplantısının ardından yeniden 81 bin doların üzerinde işlem gördü. Ancak bu toparlanma kalıcı olmadı. Fiyat, sonraki işlemlerde 80 bin doların altına indikten sonra bu eşik çevresine döndü.

Bitcoin/USDT piyasasında son 24 saatin en yüksek fiyatı yaklaşık 81 bin 823, en düşük fiyatı 79 bin 710 dolar oldu. Ethereum ise aynı dönemde yaklaşık 2 bin 293 ile 2 bin 392 dolar arasında hareket etti.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 80 bin 50 dolardan, Ethereum ise 2 bin 315 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki düşüş Bitcoin'de yüzde 1,10, Ethereum'da yüzde 1,72 düzeyinde bulunuyor.