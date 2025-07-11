Halka açık şirketler Bitcoin alım yarışında hızlandı - Son Dakika
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Kripto Para

Halka açık şirketler Bitcoin alım yarışında hızlandı

11.07.2025 18:32
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Kurumsal Bitcoin yatırımları 2025'in ikinci çeyreğinde rekor kırdı. Şirketler 159.107 BTC satın alarak toplam rezervlerini 847.000 Bitcoin'e çıkardı. Bu miktar, toplam Bitcoin arzının yüzde 4'üne denk geliyor. Strategy 597.325 Bitcoin ile liderliğini sürdürürken GameStop ilk kez Bitcoin satın aldı. Kurumsal rezervlerin değeri ise 91 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin'in kurumsal benimsenmesi hızla genişliyor. İkinci çeyrekte 46 yeni şirket Bitcoin satın alarak toplam borsada işlem gören kuruluş adedi 125'e yükseldi. Bu gelişme, Bitcoin'in sadece yatırım amaçlı bir araç olmadığını, kurumsal hazine stratejilerinin önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Şirketler 159.107 Bitcoin ile Rekor Kırdı

Michael Saylor'ın liderlik ettiği Strategy, 597.325 Bitcoin ile kurumsal Bitcoin sahipliğinde zirvede yer alıyor. Şirket aralıksız şekilde dönüştürülebilir notlar ve hisse senedi teklifleri yaparak agresif Bitcoin satın alma stratejisini sürdürüyor.

Strategy'nin Bitcoin biriktirmesi şirketin hisse senedi performansını da olumlu etkiliyor. Şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 43 artarken S&P 500'ün mütevazı yüzde 6,4'lük kazancını çoktan aştı.

Bitcoin madencisi MARA Holdings, 49.940 Bitcoin ile ikinci sırada yer alırken şirket hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 10'un üzerinde değer kazandı.

Yeni katılımcılar da Bitcoin hazine alanında dikkati çekiyor. Twenty One, 685 milyon dolarlık sermaye artırımı ile başlayarak hızla 450 milyon doların üzerinde Bitcoin yatırımı gerçekleştirdi.

Japonya'da Metaplanet güçlü bir performans sergileyerek Tokyo'nun işlem hacmini domine etti. Şirket Toyota ve Sony gibi köklü markaları geride bırakırken 13.350 Bitcoin topladı.

GameStop sürpriz bir hamleyle ilk kez Bitcoin satın alarak portföyüne 4.710 BTC ekledi. Bu gelişmeler, kripto para geçmişi olmayan işletmelerin bu alana katılma eğilimini pekiştirdi.

Son olarak Trump Media da yarışa dahil olarak daha fazla Bitcoin biriktirme için 2,5 milyar dolar fon sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

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Son Dakika Kripto Para Halka açık şirketler Bitcoin alım yarışında hızlandı - Son Dakika

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