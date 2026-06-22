İngiltere Merkez Bankası stablecoin kurallarını değiştirdi - Son Dakika
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İngiltere Merkez Bankası stablecoin kurallarını değiştirdi

İngiltere Merkez Bankası stablecoin kurallarını değiştirdi
22.06.2026 18:01
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), sistemsel stablecoinler için yayımladığı taslak kurallarda rezerv gerekliliklerini gevşetti ve elde tutma limitlerini geçici bir 40 milyar poundluk ihraç tavanıyla değiştirdi. Düzenleme, pound destekli stablecoinlerin Birleşik Krallık'ta nasıl işleyeceğini belirliyor.

Merkez bankası, sistemsel stablecoinlere ilişkin politika bildirimini ve taslak kurallarını pazartesi günü yayımladı. Banka, sistemsel stablecoinleri ödemelerde yaygın biçimde kullanılan ve ülkenin finansal istikrarı için risk oluşturabilecek stablecoinler olarak tanımlıyor. Bir stablecoinin bu kapsama girip girmediğine İngiltere Hazinesi karar veriyor. Yeni kurallara göre sistemsel stablecoin ihraççıları, rezervlerinin yüzde 70'ine kadarını faiz getiren devlet borçlanma araçlarında tutabilecek. Bu oran önceki teklifte yüzde 60 olarak belirlenmişti.

Bankanın önerdiği elde tutma limitlerinin yerini, geçici bir 40 milyar poundluk (yaklaşık 52,8 milyar dolar) ihraç tavanı aldı. Merkez bankası yayımladığı açıklamada, "Bu önlem düzenli olarak gözden geçirilecek ve kredi arzına yönelik riskler giderildiğinde kaldırılacak." ifadesini kullandı. Düzenleme, Birleşik Krallık'ı stablecoinler için özel bir çerçeveye yaklaştırıyor. Banka, kural kitabını 2026 sonuna kadar tamamlamayı ve planlanan 2027 yürürlüğü öncesinde hazır hale getirmeyi hedefliyor.

20 BİN POUNDLUK BİREYSEL LİMİT KALDIRILDI

İhraç tavanı, bankanın Kasım 2025'teki istişaresinde önerdiği elde tutma limitlerinin yerini aldı. Bu limitler, kişi başına stablecoin tutma sınırını 20 bin pound, işletmeler için ise 10 milyon poundla sınırlandıracaktı. Banka o dönemde limitleri, mevduatın bankacılık sisteminden büyük ölçüde çıkmasını ve hane halkı ile işletmelere kredi arzının azalmasını önlemek için gerekli görmüştü. İstişareye katılanlar ise kısıtlamaların stablecoinlerin kullanılabilirliğini sınırlayabileceği ve ihraççılar için operasyonel zorluklar yaratabileceği uyarısında bulundu.

Banka, yeni yaklaşımın aynı politika hedefini gözetirken hane halkı ve işletmelerin stablecoinleri serbestçe kullanmasına izin verdiğini belirtti. Düzenleme yalnızca sistemsel kabul edilen stablecoinleri kapsayacak, ağırlıklı olarak kripto ticaretinde kullanılan sistemsel olmayan stablecoinler ise Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) gözetiminde kalacak. Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, mayısta bankanın dijital varlık şirketlerinin geri bildiriminin ardından elde tutma limitlerini ve rezerv gerekliliklerini yeniden değerlendirdiğini açıklamıştı. Şirketler, kısıtlamaların benimsenmeyi yavaşlatabileceğini ve İngiltere merkezli stablecoinleri dolar destekli rakipleri karşısında daha az rekabetçi kılabileceğini savunmuştu.

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Son Dakika Kripto Para İngiltere Merkez Bankası stablecoin kurallarını değiştirdi - Son Dakika

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