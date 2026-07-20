Japon lojistik şirketi sürücülere JPYC stablecoin ile ödeme yapacak - Son Dakika
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Japon lojistik şirketi sürücülere JPYC stablecoin ile ödeme yapacak

Japon lojistik şirketi sürücülere JPYC stablecoin ile ödeme yapacak
20.07.2026 11:30
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Japonya'nın büyük lojistik şirketlerinden AZ-COM Maruwa Holdings, yaklaşık 2.300 iş ortağına ödeme yapmak için yen bazlı stablecoin JPYC'yi kullanmayı planlıyor. Adımın, ülkede JPYC'nin ilk büyük ölçekli kurumsal kullanımı olması bekleniyor.

Yerel basına göre JPYC, aralarında kamyon sürücülerinin de bulunduğu taşımacılık yüklenicilerine ücret ve maaş ödemelerinde kullanılacak. Transfer ücreti almayan stablecoin sayesinde ödemelerin daha hızlı ve daha sık yapılması hedefleniyor. AZ-COM Maruwa ayrıca JPYC Inc. ile bir ortaklık ve 1 milyar yeni (6,2 milyon dolar) aşan bir yatırım seçeneğini değerlendiriyor. Başlıca müşterileri arasında Amazon Japan bulunan şirket, bu adımla daha fazla iş ortağı çekmeyi ve yaşlanan iş gücü ile sürücülere yönelik sıkılaşan fazla mesai kurallarından kaynaklanan iş gücü sıkıntısını aşmayı amaçlıyor.

JPYC Inc.'in kurucusu ve üst yöneticisi Noritaka Okabe, lojistik ile ticari ödeme akışlarının JPYC ile bütünleştirilmesini sürdüreceklerini söyledi.

JPYC EKİM AYINDAN BU YANA HIZLA YAYILIYOR

Geçen ekimde piyasaya çıkan JPYC, Japonya'da resmi olarak kayıtlı ilk yen destekli stablecoin olma özelliğini taşıyor. Ortaklıklarını büyüterek yerel pazardaki varlığını genişleten JPYC, zincir üstü dolaşımının 2 milyar yeni (12,3 milyon dolar) aştığını duyurdu. Bu ayın başında Japonya'nın en büyük üçüncü market zinciri Lawson, müşterilerin JPYC ile ödeme yapmasına imkân tanıyacak bir pilot uygulama başlattı. Bitcoin hazine şirketinin yatırım kolu Metaplanet Ventures ise martta JPYC Inc.'in B serisi turuna 400 milyon yen (2,46 milyon dolar) yatırdı.

Japonya'nın köklü finans kurumları da stablecoin yarışına katıldı. SBI Grubu, haziranda ülkenin güven bankası destekli ilk yen stablecoini olan JPYSC'yi devreye aldı. Ülkenin üç büyük bankası MUFG, SMBC ve Mizuho da geçen ay, ortak ihraç edecekleri bir stablecoin ile 2026 mali yılında canlı ticari işlemlere başlamayı planladıklarını açıkladı.

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Son Dakika Kripto Para Japon lojistik şirketi sürücülere JPYC stablecoin ile ödeme yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon lojistik şirketi sürücülere JPYC stablecoin ile ödeme yapacak - Son Dakika
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