Kalshi'nin kısıtlı ülkeler listesi 55'e ulaştı - Son Dakika
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Kalshi'nin kısıtlı ülkeler listesi 55'e ulaştı

Kalshi\'nin kısıtlı ülkeler listesi 55\'e ulaştı
23.06.2026 19:34
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Tahmin piyasası Kalshi, Hindistan'ı erişimi kısıtlanan ülkeler listesine ekledi. Bu kararla platforma erişimi engellenen ülke sayısı 55'e ulaştı. Düzenleme, güncellenen üyelik sözleşmesiyle yürürlüğe girdi. Belge artık platforma erişimi engellenen toplam 55 bölgeyi listeliyor.

Gelişme, Hindistan'ın tahmin piyasalarına yönelik baskısının ardından geldi. Ülkenin Elektronik ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, nisanda sanal özel ağ (VPN) sağlayıcılarını "yasa dışı ve engellenmiş çevrim içi bahis ve tahmin piyasası platformlarına" erişimi kolaylaştırmayı bırakmaları konusunda uyarmıştı.

MAYISTA İSPANYA POLYMARKET VE KALSHI'Yİ ENGELLEDİ

Kalshi'nin adımı, tahmin piyasalarına yönelik artan düzenleyici baskıya ekleniyor. Mayısta İspanya makamları, yerel kumar yasaları gerekçesiyle Polymarket ve Kalshi'ye erişimi engelledi. Endonezya ise Polymarket'in Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun görev süresi bitmeden ayrılıp ayrılmayacağına dair sözleşmeler açmasının ardından platforma erişimi kapattı. Singapur, Polonya, Portekiz, Macaristan, Ukrayna ve Brezilya gibi ülkeler de Kalshi ve Polymarket gibi platformları engelledi veya yasakladı.

BİR POLYMARKET KULLANICISI 400 BİN DOLAR KAZANDI

Siyasi bahisler ve spor odaklı olay sözleşmeleri son dönemde daha fazla düzenleyici incelemeye konu oldu. Ocakta ABD'li yasa yapıcılar, bir Polymarket kullanıcısının Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun görevden alınmasına ilişkin bir sözleşmeden 400 binden fazla dolar kazanmasının ardından kamu görevlilerinin siyasi tahmin piyasalarında işlem yapmasını kısıtlamayı amaçlayan bir yasa önerdi. Bu kazanç, içeriden ticaret endişelerini körükledi. Perşembe günü Kentucky, aralarında Kalshi ve Polymarket'in de bulunduğu beş tahmin platformunu "lisanssız ve yasa dışı spor bahisleri ve kumar platformları işletmekle" suçlayarak dava açtı.

Kalshi ve Polymarket, en büyük tahmin piyasası platformları arasında yer alıyor. Kalshi'nin haftalık işlem hacmi 3,7 milyar dolar, Polymarket'in ise 3,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Verilere göre her iki platformda en büyük kategori spor bahisleri oldu. Bu kategori Kalshi'de günlük 328 milyon dolar, Polymarket'te ise 196 milyon dolar hacme ulaştı.

Kripto Para, Hindistan, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kalshi'nin kısıtlı ülkeler listesi 55'e ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kalshi'nin kısıtlı ülkeler listesi 55'e ulaştı - Son Dakika
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