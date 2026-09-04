Kripto şirketleri SEC\'den hızlı inceleme ve gizlilik istiyor

Talepler, SEC'in yeni varlık sınıflarına yatırım yapan veya yeni yatırım stratejileri izleyen fonlar için görüş topladığı süreçte geldi. Grayscale, başvuru öncesinde isteğe bağlı gizli görüşmeler yapılmasının rakip ihraççıların taklit başvurularını azaltabileceğini savundu. Şirket, SEC personelinin bu süreçte 45 gün içinde yanıt vermeyi taahhüt etmesini istedi. 21Shares de rakiplerin kamuya açık başvuruları hızla kopyalayabildiğine dikkat çekerek başvuru öncesi gizli görüşme ve taslak inceleme imkânı istedi.

SEC, büyük ölçüde aynı içeriği taşıyan yeni tür ETF başvurularının kısa aralıklarla sunulmasında yapay zekânın rolü olup olmadığını da gündeme getirmişti. a16z de incelemenin kısaltılmasını istedi. Şirket, başvuruların artık elektronik ortamda sunulduğunu, başvuru belgelerindeki açıklamaların büyük ölçüde standartlaştığını ve aynı ürün grubunda benzer soruların tekrarlandığını belirtti. a16z, sürenin kısalmasının incelemenin kapsamını daraltmaması gerektiğini vurguladı.

JANE STREET VE SCHWAB FARKLI RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

Bazı firmalar hız ve gizlilik taleplerinin doğurabileceği risklere dikkat çekti. Jane Street, bir ETF'yi hızla piyasaya sürme baskısının başvuruların aceleye getirilmesine yol açabileceğini söyledi. Firmaya göre bu baskı, ihraççıların fon yapısı ve likidite konusunda piyasa yapıcılardan görüş almak için ayırdığı süreyi kısaltabiliyor. Firma ayrıca ETF'lerin en az iki yetkili katılımcıyla çalışarak borsada işlem görmeye başlamasını zorunlu kılmayı önerdi. Bu kuruluşlar fon paylarının oluşturulmasını ve geri alınmasını sağlıyor. Charles Schwab ise başvuru sürecinin tümüyle gizli hale getirilmesine karşı çıktı. Schwab, SEC personelinin bir ihraççıyla gizli görüşmesi halinde ilgili başvuru belgelerinin, kayıt başvurusu yürürlüğe girmeden en az 75 gün önce kamuya açıklanmasını önerdi.

MULTICOIN VE JITO STAKING TOKENLERİ İÇİN BASTIRDI

Diğer kripto şirketleri de SEC'e başvuru süresi ve gizliliğin ötesine geçen öneriler sundu. Multicoin Capital, ödül kazanmak üzere staking sistemine yatırılan kripto varlıkları ve biriken ödülleri temsil eden makbuz tokenlerinin belirli uygunluk koşullarını karşılamaları halinde spot kripto borsa yatırım ürünlerinde kullanılmasını istedi. Şirket, bu tokenlerin ürünlerin dijital varlık portföyünün neredeyse tamamını oluşturmasına da izin verilmesini savundu. Jito Labs, Jito Foundation ve Solana Policy Institute de Multicoin ile sundukları ortak görüşte bu tokenlerin spot kripto borsa yatırım ürünlerinde kullanılmasına ilişkin kuralların netleştirilmesini talep etti. New York Menkul Kıymetler Borsası (NYSE) da yeni tür ürünlerin listelenmesi öncesinde SEC görüşünün alınması için daha öngörülebilir bir takvim istedi.

SEC'in görüş toplama süresi 31 Ağustos'ta doldu. Komisyon bu tarihten sonra gelen görüş yazılarını da yayımlamayı sürdürüyor. SEC, sonraki adımlar için henüz bir takvim belirlemedi.