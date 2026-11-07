Kriptoda haftalık özet: Bitcoin 75 bin dolara geriledi - Son Dakika
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Kriptoda haftalık özet: Bitcoin 75 bin dolara geriledi

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Kriptoda haftalık özet: Bitcoin 75 bin dolara geriledi
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Kripto piyasası, ABD borsalarındaki satış dalgası ve fonlardan gelen çıkışlarla zor bir haftayı geride bıraktı. Binance saldırının izlerini silmeye çalışırken Kongre seçimleri kripto yasası için yeni bir belirsizlik yarattı. Şirketlerin Bitcoin alımları, Washington'daki düzenleme adımları ve ağ güncellemeleri de gündemdeydi.

Bitcoin (BTC), haftaya 78 bin 400 dolar civarından başladı. ABD borsalarındaki satış dalgasıyla 5 Kasım'da yüzde 5'in üzerinde değer kaybeden fiyat, 75 bin dolara kadar indi. Bu seviye, ağustos sonundan bu yana görülen en düşük fiyat oldu.

Satışların arkasında yapay zeka yatırımlarına yönelik endişeler vardı. 5 Kasım'da Dow Jones endeksi 1800 puandan fazla düşerken Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 5,5 geriledi. Bitcoin cuma günü 75 bin dolar çevresinde yatay seyrederken Ethereum (ETH) 2200 dolar civarında kaldı.

ETF'LERDEN ÇIKIŞ SÜRERKEN STRATEGY ALIMA DÖNDÜ

ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri haftayı yaklaşık 1,28 milyar dolarlık net çıkışla kapattı. Fonlar yalnızca 4 Kasım'da 74,6 milyon dolarlık giriş gördü. Çıkış 5 Kasım'da 430,2 milyon, 6 Kasım'da 411,9 milyon dolar oldu.

Cuma günkü çıkışın 403 milyon dolarlık bölümü BlackRock'ın IBIT fonundan geldi. Fidelity'nin FBTC fonu ise aynı gün 42,8 milyon dolarlık girişle ayrıştı.

Kurumsal alımlar sürdü. Strategy, 26 Ekim-1 Kasım arasında 65,5 milyon dolara 811 Bitcoin aldı ve toplam varlığını 849 bin 327 BTC'ye çıkardı. Strive de 124 Bitcoin ekleyerek birikimini 43 bin 124 BTC'ye taşıdı.

BİNANCE ÇALINAN TOKENLARIN YÜZDE 98'İNİ TAMAMLADI

Binance, 3 Kasım'da yayımladığı olay raporunda 6,34 milyar dolarlık saldırının nasıl gerçekleştiğini açıkladı. Rapora göre saldırganlar sahte iş görüşmeleri, ele geçirilmiş geliştirici yazılımları ve şirket içi bir yapay zeka aracı üzerinden ilerledi. Ele geçirilen yetkilerle cüzdan imzalama işlemlerine erişildi.

Borsa, Bitcoin çekimlerini 1 Kasım'da yeniden açtı. Etkilenen token varlıklarının yüzde 98'ini yerine koyduğunu, likiditesi düşük tokenlar için alımların sürdüğünü bildirdi. Saldırıyla bağlantılı yaklaşık 2,85 milyar dolarlık varlık donduruldu ya da durduruldu.

Çekimlerin açılmasının ardından müşteriler borsadan yaklaşık 11 milyar dolar çekti. Binance Eş CEO'su Richard Teng, müşterilerin kayıp yaşamayacağını söyledi. ABD makamları saldırının arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğunu açıkladı.

Saldırılar Binance ile sınırlı kalmadı. Brezilya'nın en büyük kripto borsası Mercado Bitcoin, 2 Kasım'da en az 10 ağdaki cüzdanlarının hedef alındığını doğruladı. İlk açıklamada 38 milyon dolar olarak bildirilen kaybın sonraki tahminlerde 46-49 milyon dolara ulaştığı görüldü.

CLARITY ACT SEÇİMLE BELİRSİZLEŞTİ

ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde Demokrat Parti, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun kontrolünü kazandı. Sonuç, kripto varlıklarda düzenleyicilerin rollerini netleştirmeyi amaçlayan CLARITY Act'in geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Analistler, Binance saldırısıyla birlikte bu belirsizliğin piyasa havasını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlar, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) denetim yetkisini genişletecek bir yasayı görüşüyor. Teklif, ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) rolünü sınırlamayı öngörüyor. Görüşmeler yeni Kongre dönemine yönelik ve henüz öneri aşamasında bulunuyor.

Gündemdeki yaklaşım, müşteri varlıklarının borsanın iflasından korunmasını, çekim güvencelerini ve aylık rezerv raporlamasını kapsıyor. Federal yetkililerin kripto varlık sahipliğine sınır getirilmesi de konuşulan başlıklar arasında yer aldı.

BEYAZ SARAY EMEKLİLİK KURALINI İNCELİYOR

ABD Çalışma Bakanlığı'nın emeklilik planlarında yatırım seçimine ilişkin nihai kuralı, 5 Kasım'da Beyaz Saray incelemesine gönderildi. Kural, dijital varlıkları da kapsayan alternatif yatırımları düzenliyor. İnceleme sürerken kriptonun emeklilik planlarına kendiliğinden eklenmesi ya da işverenlere zorunluluk getirilmesi söz konusu olmuyor.

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı ve ABD Merkez Bankası (Fed), sınır ötesi transferlerdeki eşiği 3000 dolardan 250 dolara indirme önerisini geri çekti. Karar 9 Kasım'da geçerli olacak, mevcut yükümlülükler aynen sürecek.

Fransa'da Ulusal Meclis, 2027 bütçesinin gelir bölümünü 0'a karşı 458 oyla reddetti. Böylece kripto varlıkların stablecoine çevrilmesine yönelik vergi düzenlemeleri ile 100 bin euroyu aşan kişisel cüzdanlar için bildirim önerisi metinden çıktı.

CIRCLE GELİRİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI

Circle'ın üçüncü çeyrekteki gelir ve rezerv getirisi yüzde 17 artışla 864,9 milyon dolara ulaştı. USDC'nin zincir üstü işlem hacmi yüzde 49 artarak 13,9 trilyon dolara çıktı. Şirket buna karşın çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkaracağını açıkladı.

Zcash, 6 Kasım'da NU7 güncellemesini devreye aldı. Ağda hedef blok süresi 75 saniyeden 25 saniyeye indi, işlem ücretlerinin yüzde 60'ı gelecekteki madenci ödülleri için ayrıldı. Toplam 21 milyonluk arz sınırı değişmedi.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaWashingtonBitcoinSon Dakika

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