Kriptoya dava yağdıran SEC 35 yılın dibini gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kriptoya dava yağdıran SEC 35 yılın dibini gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kriptoya dava yağdıran SEC 35 yılın dibini gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 30 Eylül'de sona eren mali yılda açtığı davalarla son 35 yılın en düşük seviyesini gördü. Eski Başkan Gary Gensler döneminde kripto para şirketlerine art arda dava açan kurumda kripto davaları da hızla azaldı.

SEC'in yayımladığı yıllık verilere göre kurum, 2026 mali yılında 348 yaptırım davası açtı. Bu sayı bir önceki yılın 456 davasına göre yaklaşık yüzde 24 düşüşe işaret ediyor ve 1991'den bu yana en düşük seviyede bulunuyor.

Davaların 235'i bağımsız yaptırım davası, 113'ü idari işlemlerden oluştu. Toplam mali yaptırım tutarı 1,1 milyar dolarla 2008'den bu yana en düşük seviyede kalırken kurum 250 binden fazla yatırımcıya yaklaşık 731 milyon dolar iade etti.

KRİPTO DAVALARI 33'TEN 13'E DÜŞTÜ

Kripto paralara yönelik davalardaki düşüş 2025'te de belirgindi. SEC, 2024'te 33 kripto davası açarken bu sayı 2025'te 13'e geriledi ve bunların beşi eski SEC Başkanı Gary Gensler'in Ocak 2025'te görevden ayrılmasından önce açıldı.

Gensler döneminde SEC, kripto para şirketlerine yönelik davalarını hızla artırmıştı. Kurum, 46 kripto davasıyla rekor kırdığı 2023'te en büyük kripto para borsalarından Binance ve Coinbase'e de dava açtı. Bu davalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde düşürüldü.

SEC'in Aralık 2020'de Ripple'a açtığı XRP davası da Gensler döneminde sürdü. Mahkeme Temmuz 2023'te Ripple'ın borsalardaki XRP satışlarını menkul kıymet saymazken Ağustos 2024'te kurumsal satışlar nedeniyle şirkete 125 milyon dolar ceza verdi. Taraflar Ağustos 2025'te temyiz başvurularını geri çekerek davayı sonlandırdı.

SEC'TEN SAHTE KRİPTO PLATFORMLARINA DAVA

SEC, kripto dolandırıcılıklarına yönelik davalarını ise sürdürdü. Kurum, yatırımcıları en az 14 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen üç sahte kripto işlem platformu ile dört yatırım kulübüne dava açtı.

Ayrı bir davada bir Bitcoin (BTC) madencilik şirketinin kurucusu, yaklaşık 6400 yatırımcıdan 95,6 milyon dolardan fazla toplayıp 48,5 milyon dolarını zimmetine geçirmekle suçlandı. SEC, yeni analiz biriminin blok zinciri ve para akışı analiziyle olası usulsüzlükleri daha erken tespit edeceğini belirtti.

SEC BAŞKANI İLE WARREN KARŞI KARŞIYA

SEC Başkanı Paul Atkins, "Yaptırım davaları ve mali cezalar faaliyetin önemli ölçütleri ama tek ya da en belirleyici ölçütler değil." dedi. Atkins, kurumun kaynaklarını dolandırıcılık, piyasa manipülasyonu ve yatırımcıya doğrudan zarar veren ihlallere yoğunlaştırması gerektiğini savunuyor.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren ise "Kongre'deki yeni Demokrat çoğunluk, Atkins yönetimindeki SEC'in Amerikan halkını koruyup korumadığını yakından inceleyecek." dedi.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaEylülBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kavcıoğlu’nun ardından sıra onda mı Varank’tan olay mesaj Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Emre Belözoğlu kararını verdi İlk hedef Arjantin’den Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Avustralya’da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu O anlar kamerada Avustralya'da 6 gündür kayıp olan genç ormanda sağ bulundu! O anlar kamerada
Doktor Pelin Pınar’ın ölümünde acı detaylar Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı Doktor Pelin Pınar'ın ölümünde acı detaylar! Düşük yaptı, 10 gün sonra nişanlanacaktı
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:35
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray’a imza attı
Samsunspor altyapısından 16 yaşındaki Baran Türker, Galatasaray'a imza attı
11:25
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor İşte muhtemel 11
Sergen Yalçın ilk sınavına çıkıyor! İşte muhtemel 11
11:24
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
11:05
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı Çıkan karar şaşırttı
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
11:00
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
10:45
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
10:40
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Ocak zammı hesaplandı: 23 bin 500 lira alan emeklinin aylığı 26 bin 53 liraya çıkabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 12:00:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kriptoya dava yağdıran SEC 35 yılın dibini gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android