Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir? - Son Dakika
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Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?

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Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık koltuğuna resmi olarak oturmasının ardından kripto piyasası yakından takip ediliyor. Başkanlığa son 2 gün kala ise piyasaya sürülen iki yeni meme coin ortalığı karıştırdı. ''Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?'' sorusunun yanıtını ve güncel detayları sizler için derledik.

20.01.2025 10:59  Güncelleme: 11:02
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Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?

Melania Trump, eşi Donald Trump'ın kendi kripto para birimini tanıtmasının ardından, "Melania Coin" ($MELANIA) adlı kendi meme coin'ini piyasaya sürdü. 19 Ocak Pazar günü X platformunda paylaşım yapan Melania Trump, "Resmi Melania Meme artık yayında! Şimdi $MELANIA satın alabilirsiniz," ifadelerini kullandı.

Coin'in internet sitesine göre, "Melania Memes" Solana blokzinciri üzerinde oluşturulan ve takip edilen, değiştirilebilir kripto varlıklar olarak tanımlanıyor.

Melania Coin, Başkan seçilen Donald Trump'ın kripto paralara ve bu varlıkların topluluklarına olan artan ilgisiyle aynı dönemde tanıtıldı. Trump da geçtiğimiz günlerde kendi kripto para birimini duyurdu.

Donald Trump, Cuma günü Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, "Yeni Resmi Trump Meme'imiz BURADA! Kazanmayı temsil eden her şeyi kutlamanın vakti geldi! Çok özel Trump topluluğumuza katılın. ŞİMDİ $TRUMP EDİNİN!" ifadelerine yer verdi.

Trump, daha önce kripto paraları "dolandırıcılık" olarak tanımlamış olsa da seçim kampanyası sırasında bu varlıkları desteklemeye başladı ve dijital varlıkları kabul eden ilk başkan adayı oldu. Bağışçılar, Coinbase Commerce ürünü üzerinden kabul edilen herhangi bir kripto para birimiyle kampanyasına bağış yapabildi.

17 Ocak Cuma günü Washington, D.C.'de, Trump'ın yapay zeka ve kripto para danışmanı David Sacks tarafından "Kripto Balosu" adlı bir etkinlik düzenlendi. Kripto para sektörü, son seçimlerde büyük miktarlarda bağış yaparken şimdi de Başkan seçilen Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte kendi taleplerini şekillendirmeye hazırlanıyor.

Melania Trump kimdir?

Melania Trump, 26 Nisan 1970'te Slovenya'nın Novo Mesto şehrinde doğmuş bir model, iş kadını ve eski Amerika Birleşik Devletleri First Lady'sidir. 2017-2021 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Donald Trump'ın eşidir. Melanija Knavs (veya Almanca yazımıyla Melania Knauss) adıyla dünyaya gelen Melania'nın babası otomobil satıcısı, annesi ise tekstil sektöründe çalışıyordu. Genç yaşta modellik yapmaya başlayan Melania, Ljubljana Üniversitesi'nde tasarım ve mimarlık okudu, ancak modellik kariyerine odaklanmak için eğitimini yarıda bıraktı. 1990'larda Avrupa'da başlayan modellik kariyeri, ABD'ye taşındıktan sonra Vogue ve Harper's Bazaar gibi ünlü dergilerde yer almasıyla devam etti.

Melania, Donald Trump ile 1998 yılında bir partide tanıştı. Çift, 2004'te nişanlandı ve 22 Ocak 2005'te Palm Beach, Florida'da görkemli bir düğünle evlendi. 2006 yılında oğulları Barron William Trump dünyaya geldi ve Melania aynı yıl ABD vatandaşı oldu. Donald Trump'ın 2016 başkanlık seçimlerini kazanmasıyla Melania Trump, 20 Ocak 2017'de ABD'nin 45. First Lady'si oldu. Bu dönemde çocukların refahı, çevrim içi zorbalıkla mücadele ve opioid bağımlılığı konularını gündemine aldı. Bu çerçevede "Be Best" adlı bir kampanya başlattı. First Lady olarak zarif kıyafet seçimleriyle sık sık moda dünyasında da dikkat çekti.

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?

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Son Dakika Kripto Para Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir? - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Osman Koca:
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  • Ensari Alp:
    koşun koşun gelin akşama şenlik var enayi aranıyor 1 0 Yanıtla
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