Ripple destekli şirket Nasdaq\'a adım attı

Evernorth, Armada Acquisition Corp. II ile birleşmesini 9 Ekim'de tamamladıktan sonra 12 Ekim'de XRPN koduyla işlemlere başladı. Birleşme, şirketin geleneksel halka arz yerine borsada işlem gören bir şirket üzerinden sermaye piyasalarına girişini sağladı.

İlk seansta 16,68 dolardan açılan hisse, gün içinde 19,39 dolara kadar yükseldi. Daha sonra 16,39 dolara gerileyen fiyat, normal işlem saatlerini 16,91 dolarda tamamladı. Yaklaşık 1,29 milyon hissenin el değiştirdiği seansta kapanış, açılışın üzerinde ancak gün içindeki zirvenin belirgin biçimde altında kaldı.

ŞİRKETİN ELİNDE 473 MİLYON XRP BULUNUYOR

Evernorth'un birleşmenin tamamlanmasına ilişkin açıklamasına göre şirket, yaklaşık 473 milyon XRP tutuyor. İşlem kapsamında sağlanan brüt nakit kaynak ise masraflar öncesinde yaklaşık 300 milyon dolar olarak açıklandı. Destekçiler arasında Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken ve GSR bulunuyor.

Birleşmenin kapanış belgelerinde kullanılan 1,43 dolarlık XRP referans fiyatıyla bu varlıkların değeri yaklaşık 677 milyon dolara karşılık geliyor. Bu rakam, şirketin elindeki XRP miktarının söz konusu fiyatla değerlemesini gösteriyor. Şirketin borsa değeri veya yeni gerçekleştirdiği bir alım anlamına gelmiyor.

Anlaşmanın imzalandığı dönemde kullanılan XRP fiyatı 2,37 dolardı. Kapanıştaki referans fiyatın bunun altında kalması, şirketin borsaya girişinin XRP piyasasındaki değer kaybıyla aynı döneme denk geldiğini gösteriyor.

HEDEF HİSSE BAŞINA XRP MİKTARINI ARTIRMAK

Evernorth, yalnızca XRP tutmakla sınırlı kalmayı planlamıyor. Şirket, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve kurumsal getiri stratejileri üzerinden varlıklarını değerlendirmeyi, XRP ekosistemindeki altyapıya sermaye sağlamayı hedefliyor. Kurucu ve Üst Yönetici Asheesh Birla, amaçlarının zaman içinde hisse başına düşen XRP miktarını artırmak olduğunu belirtti.

XRPN alan yatırımcı doğrudan XRP sahibi olmuyor, XRP tutan ve bu varlıklar üzerinden strateji yürüten şirkete ortak oluyor. Bu nedenle hisse fiyatının XRP ile bire bir aynı yönde ve oranda hareket etmesi gerekmiyor. Şirket, Nasdaq'a girişini kutlamak için 14 Ekim'de kapanış zilini çalmayı planlıyor.