Rusya kripto para piyasasını düzenleyen yasayı kabul etti - Son Dakika
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Rusya kripto para piyasasını düzenleyen yasayı kabul etti

Rusya kripto para piyasasını düzenleyen yasayı kabul etti
22.07.2026 09:28
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Rusya Devlet Duması, kripto para piyasası için kurallar belirleyen yasa tasarısını onayladı. Düzenleme, ülke içindeki kripto varlık işlemleri ile sınır ötesi ticaretin koşullarını belirliyor ve yasalaşması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasına gidiyor.

Resmi parlamento kayıtlarına göre "Dijital Para ve Dijital Haklar Hakkında" başlıklı 1194918-8 sayılı tasarı, ikinci ve üçüncü okumada kabul edildi. Tasarı nisandaki ilk okumada 327'ye karşı 13 oyla güçlü bir destek almıştı.

Düzenleme, kripto borsaları, aracı kurumlar, varlık yöneticileri ve saklama kuruluşları dahil piyasa katılımcıları için lisanslı bir çerçeve kuruyor ve sektörde faaliyet gösteren şirketlere koşullar getiriyor. Yasa, dijital parayı mülk olarak sınıflandırıyor ve kripto ile ilgili faaliyetleri Rusya Merkez Bankası'nın denetimine alıyor. Duma Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, düzenlemenin ülkede kripto paraların işlemesi için yasal koşullar yaratmayı amaçladığını ve yasa yapıcıların tasarının geliştirilmesi sürecinde sektör görüşlerini azami ölçüde dikkate aldığını söyledi.

BİREYSEL YATIRIMCIYA YILLIK 300 BİN RUBLE SINIRI GELDİ

Yasa, bireysel ve profesyonel yatırımcılar için farklı kurallar belirliyor. Nitelikli sayılmayan bireysel yatırımcılar, lisanslı bir aracı üzerinden yılda en fazla 300 bin ruble (yaklaşık 3.800 dolar) tutarında kripto alabilecek ve yurt dışına yılda en çok 100 bin ruble aktarabilecek. Bu yatırımcıların işlem öncesinde bir risk farkındalığı testinden geçmesi gerekiyor ve erişimleri Bitcoin, Ethereum ve USDT gibi yüksek likiditeye sahip varlıklarla sınırlanıyor. Gelir ve varlık eşiklerine göre tanımlanan nitelikli yatırımcılar ise alımda 3 milyon ruble, transferde 1 milyon rubleye kadar işlem yapabilecek.

Tasarının gözden geçirilmiş sürümünde bazı değişiklikler de yapıldı. Kripto sahiplerinin cüzdan adreslerini açıklama zorunluluğu kaldırıldı, bunun yerine bakiye ve işlem hacmi bildirimi getirildi. Düzenleme ayrıca yatırımcıların belirli Rus menkul kıymetlerini ve dijital finansal varlıkları kripto ile satın almasına imkân tanıyor. Kişiden kişiye işlemler ise aşamalı olarak kaldırılıyor. Yasaya göre büyük transferler 48 saate kadar bekletilebilecek, lisanslı platformlar da kripto kazançları üzerinden gelir vergisini doğrudan tahsil eden vergi acentesi olarak görev yapabilecek.

YURT İÇİ ÖDEME YASAĞI SÜRÜYOR SINIR ÖTESİ TİCARET SERBEST

Düzenleme, kripto varlıkların dış ticaret işlemlerinde kullanılmasına izin verirken, ülke içinde mal ve hizmet ödemelerinde kullanımını yasaklamayı sürdürüyor. Ruble, Rusya içinde tek yasal ödeme aracı olarak kalıyor. Şirketler ise yabancı taraflarla kripto üzerinden ödeme yapabilecek ve bu kanalda bireysel yatırımcılara uygulanan sınırlar bulunmuyor.

Tasarının mimarlarından biri, bu kanalın amacını açıkça ortaya koydu. Duma Bütçe Komitesi Başkan Yardımcısı Kaplan Panesh, ilk okuma sırasında düzenlemenin Rus şirketlerine, yaptırım kısıtlamalarını aşarak yurt dışındaki ortaklarına ödeme yapma imkânı tanıdığını belirtti. Rusya'nın bankacılık sistemi 2022'den bu yana Batı'nın yaptırım mimarisiyle büyük ölçüde kısıtlandı.

ANA HÜKÜMLER 1 EYLÜL'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Yasanın ana hükümlerinin 1 Eylül 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu tarih, kurumlar arası eşgüdüm gecikmeleri nedeniyle başlangıçtaki 1 Temmuz hedefinden ertelendi. Lisanssız platformlara ise düzenleme kapsamı tamamen kapanmadan önce Temmuz 2027'ye kadar bir uyum süresi tanınıyor.

Tasarının yasalaşması için henüz birkaç adım kaldı. Duma'dan geçen metin, onay için 14 gün süresi bulunan Federasyon Konseyi'ne gidecek. Ardından imzalanması için Putin'e sunulacak. Aksakov, bu sürecin yaklaşık iki hafta sürmesini bekliyor.

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Son Dakika Kripto Para Rusya kripto para piyasasını düzenleyen yasayı kabul etti - Son Dakika

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