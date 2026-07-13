SEC yasa çıkmasa bile kripto kurallarını tek başına yazdı - Son Dakika
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SEC yasa çıkmasa bile kripto kurallarını tek başına yazdı

SEC yasa çıkmasa bile kripto kurallarını tek başına yazdı
13.07.2026 13:04
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kongre'de CLARITY yasası oylamayı beklerken kripto sektörünü düzenleyecek kendi çerçevesini sessizce kurdu. Regulation Crypto adı verilen paket, yasa geçse de geçmese de yürürlüğe girecek şekilde tasarlandı.

Komisyon 7 Temmuz'da, Başkan Paul Atkins döneminin ilk büyük kripto düzenlemesini resmen önerme planını doğruladı. 400 sayfayı aşması beklenen öneri, kamuoyu görüşüne açılmadan önceki son durak olan Beyaz Saray'ın ilgili biriminde inceleniyor. Atkins, incelemenin tamamlanmasının ardından metnin kısa süre içinde yayımlanmasını beklediğini söyledi.

Paket üç somut adım içeriyor. Yeni kripto projelerine ağlarını olgunlaştırmaları için dört yıla kadar tam kayıt muafiyeti tanınıyor, bu süreçte projeler teknik belge düzeyinde açıklamalarla yılda 5 milyon dolara kadar fon toplayabiliyor. Daha olgun ihraççılar için ise denetlenmiş finansal tablolar ve altı aylık raporlama karşılığında yılda 75 milyon dolara kadar fon toplama imkânı getiriliyor. Üçüncü adım, bir tokenin menkul kıymet sınıflandırmasından çıkması için tanımlı bir yol açıyor.

ÜÇ MUAFİYET TOKENLERE MENKUL KIYMETTEN ÇIKIŞ SUNUYOR

Başlangıç muafiyeti projelere giriş rampası işlevi görüyor. Dört yıllık süre, sektörün 2018'den bu yana savunduğu bir fikri yansıtıyor. Buna göre ademimerkeziyet zaman alır ve bir ağı doğduğu anda kaydolmaya zorlamak ya kural ihlaline ya da yurt dışına kaçışa yol açar.

Fon toplama muafiyetinin 75 milyon dolarlık tavanı, geleneksel ihraççılar için var olan 'Regulation A+' düzenlemesinden alındı. Yükümlülükler de buna göre artıyor ve başlangıç aşamasının teknik belge standardından ağır, tam kayıttan hafif bir denetim getiriliyor. Orta ölçekli token ihraççıları için bu, sektörün varsayılan mimarisi haline gelen yurt dışı vakıf yapılarına yasal bir yerli alternatif anlamına geliyor.

Üçüncü ve felsefi açıdan en kritik unsur, yatırım sözleşmesi güvenli limanı. Bir ihraççı, tokeni yatırım aracı yapan temel yönetimsel çabaları kalıcı olarak sona erdirdiğinde, token menkul kıymet sınıflandırmasından çıkıyor. Bu düzenleme, ademimerkeziyeti retorik bir iddia olmaktan çıkarıp hukuki sonuçları olan bir uyum eşiğine dönüştürüyor.

DEMOKRATLAR SEC DÜZENLEMESİNİ KONGRE'Yİ AŞMA SAYIYOR

Regulation Crypto'nun temeli, SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) 17 Mart 2026 tarihli ortak yorum metnine dayanıyor. Bu metin, uygulama döneminin tek ve bitmeyen sorusunu yani bir tokenin menkul kıymet olup olmadığı sorusunu, beş kategoriye dayanan bir sınıflandırmayla değiştirdi. Bu kategoriler dijital emtialar, dijital koleksiyonlar, dijital araçlar, stablecoinler ve dijital menkul kıymetlerden oluşuyor. Yalnızca sonuncusu menkul kıymet yasalarına tam tabi kalıyor.

Senato'daki Demokratlar ise SEC'in, Kongre'nin yasayla üzerinde uzlaşmadığı düzenlemeyi kural yoluyla inşa ettiğini savunuyor. Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen, Atkins'e yazdıkları mektupta komisyonun çoğu kripto parayı menkul kıymet yasalarından muaf tutmayı planladığını ve bunun yatırımcılara ciddi zarar verebileceğini öne sürdü. Komisyon tarafında ise muafiyet yetkisinin bir açık kapı olmadığı, Kongre'nin bu yetkiyi menkul kıymet yasalarına bilerek yazdığı yanıtı veriliyor.

Atkins çerçeveyi tekrar tekrar CLARITY yasasına giden bir köprü olarak tanımlıyor. Ancak düzenleme, yasanın değinmediği soruları yanıtlıyor ve Senato'daki sonuç ne olursa olsun yıllarca işleyecek. Yasa başarısız olursa Regulation Crypto, ABD'de kripto sermaye oluşumunun fiilî tek çerçevesi haline gelebilir.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC yasa çıkmasa bile kripto kurallarını tek başına yazdı - Son Dakika

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