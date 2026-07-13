Tayland USDT işlemlerini denetime aldı - Son Dakika
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Tayland USDT işlemlerini denetime aldı

Tayland USDT işlemlerini denetime aldı
13.07.2026 12:00
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Tayland Merkez Bankası, kara para aklama ve kayıt dışı finansla mücadele kapsamında stablecoin işlemlerine yönelik gözetimi sıkılaştırıyor. Ülkenin Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte yürütülen denetim, özellikle Tether'in USDT'sine odaklanıyor.

Merkez bankası ile Sermaye Piyasası Kurulu, yüksek hacimli stablecoin işlemlerini veri analizi araçlarıyla incelemeye başladı. Yerel basına göre iki kurum, USDT, nakit hareketleri ve döviz işlemlerine yoğunlaşarak yasa dışı para akışlarını tespit etmeyi ve durdurmayı amaçlıyor.

Merkez bankası Başkanı Vitai Ratanakorn, uygulanan önlemlerin kısa vadeli çözümler olmadığını, birden çok paralel stratejinin sürekli biçimde hayata geçirilmesini gerektirdiğini söyledi. İlk incelemeler, açıklama yükümlülüğünden kaçmak ya da olağan para transfer sistemlerini aşmak için tasarlanmış görünen çok sayıda işlemi şimdiden ortaya çıkardı. Kurumlar, atılacak düzenleyici adımlar için çalışmayı sürdürüyor.

GÖZETİM NAKİT ALTIN VE KUMAR HESAPLARINI DA KAPSIYOR

Denetim, ticari bankaların uyum yükümlülüğünü nakit ağları, döviz büroları, külçe altın ticareti ve şüpheli stablecoin işlemleri boyunca genişletiyor. Amaç, düzenlemeye tabi kuruluşların yolsuzluğu ya da kayıt dışı ekonomiyi kolaylaştırmasının önüne geçmek. Yüksek tutarlı nakit işlemlerinde artık kaynak beyanı istenecek, büyük banknotların açık bir ticari gerekçe olmadan küçük banknotlarla değişimi ise izlenecek. 5 milyon bahtın yani yaklaşık 150 bin doların üzerindeki nakit yatırımlar da tam açıklama gerektiriyor. Çevrim içi kumarla bağlantılı hesaplar da sıkı denetim kapsamına alındı.

Tayland, bölgede yayılan dolandırıcılık çağrı merkezlerinin beslediği bir kayıt dışı ekonomiyi hedefliyor. Bu ekonominin büyüklüğüne dair güvenilir bir rakam bulunmasa da 2025'te dolandırıcılık kaynaklı kayıpların 3,4 milyar dolara ulaştığı, 173 milyon dolandırıcı arama ve mesajın kaydedildiği belirtiliyor. Stablecoinler, neredeyse anlık sınır ötesi transfer imkânı sayesinde büyük tutarları taşımanın yaygın bir yöntemi haline geldi.

KRİPTO CENNETİNDE STABLECOİN ÖDEMESİ HÂLÂ YASAK

Tayland sık sık bir kripto cenneti olarak anılsa da dijital varlık ve stablecoin ödemeleri merkez bankası tarafından hâlâ yasaklanmış durumda ve kripto işletmelerine yönelik kurallar düzenli olarak sıkılaştırılıyor. Kripto alım satımı ise yasal kalmayı sürdürüyor. Ülkenin en büyük borsası Bitkub günlük yaklaşık 26 milyon dolar hacim görüyor, ancak piyasa verilerine göre bu hacmin neredeyse yüzde 40'ı döviz işlemlerinden geliyor ve en popüler parite USDT-baht oluyor.

Sıkılaştırma, ülkenin geçen yıl attığı sert adımların ardından geldi. Tayland bankaları 2025'te sahte hesaplar, gri sermaye ve şüpheli faaliyetlere karşı yürütülen operasyon kapsamında üç milyon banka hesabını dondurmuştu. Ancak binlerce birey ve meşru işletme de bu ağa takıldı ve o dönem basında adım, yoldan çıkmış bir dolandırıcı operasyonu olarak nitelendirildi. Yakın zamanda Tayland polisi, romantik dolandırıcılıktan elde edilen geliri iz bırakmamak için zincirler arası takaslarla birden çok kripto para üzerinden geçiren bir aklama düzenini ortaya çıkardı. Yetkililere göre yalnızca bir şüphelinin cüzdanı 10 ayda 122,5 milyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tayland USDT işlemlerini denetime aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland USDT işlemlerini denetime aldı - Son Dakika
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