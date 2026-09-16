Tether CEO'sundan JPMorgan'a stablecoin yanıtı - Son Dakika
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Tether CEO'sundan JPMorgan'a stablecoin yanıtı

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Tether CEO\'sundan JPMorgan\'a stablecoin yanıtı
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JPMorgan Eş Başkanı Doug Petno, kurumların kripto dışındaki stablecoin talebini zayıf gördüklerini söyledi. Yaklaşık 183 milyar dolarlık USDT'yi yöneten Tether CEO'su Paolo Ardoino ise bankanın değerlendirmesine alaycı bir benzetmeyle karşılık verdi.

Petno, New York'taki Barclays Küresel Finansal Hizmetler Konferansı'nda Blockchain ve stablecoin ürünlerini henüz başlangıç aşamasında gördüğünü belirtti. JPMorgan yöneticisi, kurumların gösterdiği stablecoin talebinin büyük bölümünün kripto işlemleriyle bağlantılı kaldığını söyledi.

Petno'ya göre farklı Blockchain ağları arasındaki uyumsuzluk, düzenleyici belirsizlikler ve müşterini tanı kuralları kurumsal kullanımın önündeki başlıca engelleri oluşturuyor. Yönetici, bankanın gerektiğinde hızlı biçimde stablecoin geliştirebilecek ekibe sahip olduğunu, fakat mevcut müşteri talebinin böyle bir adımı zorunlu kılmadığını savundu.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, Petno'nun sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Ardoino, "Tether, Kuzey Kutbu'nun buz ithal etmeye fazla talep gösterdiğini düşünmüyor." ifadesini kullandı. Benzetme, bankanın kendi müşteri tabanına bakarak daha geniş stablecoin pazarındaki talebi küçümsediği mesajını taşıdı.

JPMORGAN KINEXYS İLE 4 TRİLYON DOLARI AŞTI

JPMorgan'ın stablecoinlere temkinli yaklaşması, Blockchain tabanlı ödeme çalışmalarından uzak durduğu anlamına gelmiyor. Petno, bankanın Kinexys altyapısının kuruluşundan bu yana 4 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdiğini ve günlük hacmin yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Banka, halka açık bir stablecoin yerine kurumsal müşterilere yönelik tokenleştirilmiş mevduat çözümlerine ağırlık veriyor. JPM Coin adlı dolar cinsi mevduat tokeni, kurumsal ödemeler için Coinbase'in geliştirdiği Base ağı üzerinde kullanıma sunuldu. Kinexys ayrıca tokenleştirilmiş fonlar, programlanabilir ödemeler ve zincir üstü döviz işlemleri için altyapı sağlıyor.

Petno, 2025'teki stablecoin işlem hacminin Kinexys üzerinden gerçekleşen kripto dışı kurumsal işlem hacminin altında kaldığını öne sürdü. JPMorgan araştırmacıları da stablecoin pazarının 500 milyar ile 750 milyar dolar arasında büyüyebileceğini tahmin ediyor. Bu aralık, bazı piyasa beklentilerindeki 2 trilyon dolarlık büyüklüğün oldukça altında kalıyor.

Tether tarafındaki tablo farklı bir müşteri kitlesine dayanıyor. USDT'nin piyasa değeri yaklaşık 183 milyar dolara ulaşırken toplam stablecoin piyasası yaklaşık 311 milyar dolarlık büyüklüğe sahip bulunuyor. Petno kurumsal müşterilerdeki talebi değerlendirirken Ardoino, kripto piyasaları ve gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcı tabanını ölçüt alıyor.

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