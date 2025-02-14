Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor - Son Dakika
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Trump'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklenen World Liberty Financial, MOVE token ve WBTC alımlarıyla kripto piyasasında büyük bir adım attı. Firma, aynı zamanda Lido Finance ve Aave ile iş birlikleri gerçekleştirerek stratejik yatırımlarını genişletti.

14.02.2025 10:52
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Donald Trump tarafından desteklenen DeFi projesi World Liberty Financial, kripto piyasasında dikkat çekici yatırımlar yaparak MOVE token ve sarılı BTC alımı gerçekleştirdi. Bu stratejik adımlar, şirketin piyasadaki pozisyonunu güçlendirirken, aynı zamanda yeni iş birliklerine ve inovatif girişimlere olanak sağlıyor.

DeFi Sektöründe Trump İmzası

Nansen verilerine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğini alan DeFi girişimi World Liberty Financial, MOVE token ve wrapped Bitcoin (WBTC) alımları için önemli miktarda yatırım gerçekleştirdi.

Şirketin kısa bir süre önce yaptığı işlemler arasında, 1,4 milyon USDC karşılığında 2,52 milyon MOVE token alımı ve 5 milyon dolar değerinde USDC kullanarak 52 WBTC edinimi yer aldı.

Movement Labs tarafından çıkarılan MOVE tokenı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme, şirketin Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) ile görüşmeler yürütmesi oldu. Şirketin kurucusu Rushi Manche, son alımlara ilişkin Onchain Lens'in paylaşımını "Daha fazlası" notuyla paylaşırken, daha önce DOGE ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

World Liberty Financial aynı gün içerisinde faaliyetlerini genişleterek, Lido Finance üzerinden yaklaşık 5,9 milyon dolar değerinde 2.221 ETH'yi stake işlemine tabi tuttu ve Aave protokolüne 5 milyon USDC yatırdı.

SpotOn Chain'in raporuna göre şirket, haftanın başında 830.469 MOVE token ve 1.917 ETH alımı gerçekleştirmişti. Lookonchain'in verileri, World Liberty'nin geçen yıl 30 Kasım'dan bu yana toplam 315 milyon dolar değerinde kripto varlık edindiğini gösteriyor. Bu alımlar arasında ortalama 3.331 dolar fiyatla alınan 63.030 ETH ve ortalama 105.197 dolar değerindeki 699 WBTC öne çıkıyor. Şirket ayrıca TRX, LINK, AAVE ve ENA gibi kripto para birimlerine de yatırım yaptı.

Proje yakın zamanda Macro Strategy adını verdiği stratejik token rezervini duyurdu. Bu girişimin amacı, risk yönetimini güçlendirmek ve sağlam bir finansal yapı oluşturmak olarak açıklandı. World Liberty, geleneksel finans kurumlarıyla iş birliğini artırarak tokenize varlıklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor.

Henüz faaliyete geçmemiş olan projenin web sitesinde yer alan bilgilere göre, WLFI token arzının yüzde 96'sından fazlası satıldı ve yaklaşık 926,9 milyon token kaldı. WLFI token sahiplerinin, projenin yönetişim tekliflerinde oy kullanma hakkına sahip olması ve tokenların devredilemez özellikte olması planlanıyor.

Trump\'ın şirketi kripto dünyasında büyük satın alımlara devam ediyor

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    Yorumlar (1)

  • ferhat eser:
    az alkmar gibi seviyorum bu adamı dediğini yapıyor ezip geçiyor 4 3 Yanıtla
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