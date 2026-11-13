Trump'tan sürpriz hamle: Kripto kurumlarına Demokrat aday - Son Dakika
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Trump'tan sürpriz hamle: Kripto kurumlarına Demokrat aday

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Trump\'tan sürpriz hamle: Kripto kurumlarına Demokrat aday
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ABD Başkanı Donald Trump, kripto paraları denetleyen iki kurumdaki boş koltuklar için Senato'ya aday gönderdi. Listede ilk kez Demokrat isimler de yer aldı ve Senato'daki çoğunluğun ocakta el değiştirecek olması onay süresini daraltıyor.

Trump, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) için ikişer aday gösterdi. SEC için eski CFTC üyesi Kristin Johnson ile Steven Levine, CFTC için Nathan Anonick ile Matthew Rowland aday oldu.

Adaylardan ikisi Demokrat, ikisi Cumhuriyetçi. Trump yönetimi iki kuruma ilk kez Demokrat bir isim aday gösterdi. İki kurum için bir yıldır yapılan ilk aday gösterimi de bu oldu.

SEC'TE PEİRCE'İN KOLTUĞU DOLUYOR

Steven Levine, SEC'nin kripto para çalışma grubunu yönetmiş olan Hester Peirce'in koltuğuna aday gösterildi. Görev süresi dolan Peirce, kurumdan birkaç hafta önce ayrılmıştı. Levine son olarak Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde hukuk müşaviri olarak çalıştı.

Eylül 2025'e kadar CFTC üyesi olan Johnson ise Caroline Crenshaw'dan boşalan koltuğa aday oldu. Johnson, 2023'te merkeziyetsiz finans (DeFi) platformlarına ilişkin açıklamasında, "Bence bu platformlar düzenlenebilir ve düzenlenmelidir" demişti.

SEC'de şu anda Başkan Paul Atkins ve Mark Uyeda görev yapıyor. İki aday onaylanırsa beş kişilik kurulda dört koltuk dolacak.

CFTC TEK ÜYEYLE ÇALIŞIYOR

CFTC ise yalnız Başkan Mike Selig ile çalışıyor. Anonick, Senato Tarım Komitesi Başkanı John Boozman'ın yasama danışmanı olarak görev yapıyor. Rowland ise komitede görevlendirilmiş bir CFTC avukatı.

İki aday da kripto para piyasasının yapısını belirleyecek Clarity Yasası'nın komitedeki çalışmalarında yer aldı. Kripto politika kuruluşu Coin Center'dan Peter Van Valkenburgh, CFTC'de iki partiden üyelerin bulunmamasının kurumun kripto kararlarını zorlaştıracağını söyledi.

SEC adaylarını Senato Bankacılık Komitesi, CFTC adaylarını Senato Tarım Komitesi değerlendirecek, ardından Senato genel kurulu oylayacak. Demokratlar 3 Kasım seçimlerinde Senato'da çoğunluğu kazandı ve ocakta kontrolü devralacak. Cumhuriyetçi liderlerin, komitelerin adayları 20 Kasım'a kadar onaylamasını istediği bildirildi.

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