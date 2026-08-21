Uzmanlardan kritik uyarı: Bitcoin için asıl sınav şimdi başlıyor - Son Dakika
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Uzmanlardan kritik uyarı: Bitcoin için asıl sınav şimdi başlıyor

Uzmanlardan kritik uyarı: Bitcoin için asıl sınav şimdi başlıyor
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Bitcoin gün içinde 79 bin 194 dolara kadar yükselerek mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar ise yükselişin buradan sonrasını tek bir şarta bağlıyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yayım sırasında yaklaşık yüzde 8 yükselişle 77 bin 700 dolar dolayında işlem gördü. Yükselişin ilk itici gücü ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım işlemlerini genişletmesi oldu. İkinci ayağı ise türev piyasasında biriken kısa pozisyonların zorunlu kapanışı sağladı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte yaklaşık 3 milyar dolarlık kısa pozisyon tasfiye edildi. Bu tutar, en az 2021'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Sorun şu ki bu yakıt tükendi. Kripto işlem şirketi Lo Tech' araştırmacısı Adam McCarthy, çarşamba günkü kazancın yarısından fazlasının tek bir saat içinde, tek yönlü kısa pozisyonların zorla kapatılmasıyla oluştuğunu belirtti. McCarthy, "Bu yakıt tükendi. Dolayısıyla bir sonraki ayağın sıkıştırılarak değil satın alınarak gelmesi gerekiyor." dedi.

RALLİYİ 3 MİLYAR DOLARDAN FAZLA YAKIT TÜKENDİ

Analistler bu noktada birbirine yakın konuşuyor. STS Digital'in kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Gideon Hyams, sıkışmaların ralli başlattığını ancak sürdürmediğini vurguladı. Hyams'a göre bu harekette zorunlu alımın ötesinde başka unsurlar da var. Gerileyen uzun vadeli getiriler, geri dönen fon girişleri ve Washington'da netleşen düzenleyici yol haritası, bir tepkinin trende dönüşmesi için gereken koşulları oluşturuyor.

Nansen'den kıdemli araştırma analisti Nicolai Sondergaard ise riskin nerede olduğunu işaret etti. Analiste göre hareketin kalıcı alıma dönüşmeden bir sıkışma sıçraması olarak kalması en büyük riski oluşturuyor. Sondergaard, zorunlu kapanışlar tükendikten sonra alımın zayıf kalması halinde fiyatın hızla tersine dönebileceğini kaydetti. Analist ayrıca kaldıraçlı uzun pozisyonların kalabalıklaştığına dikkat çekti.

McCarthy de aynı riski daha keskin ifade etti. Araştırmacıya göre kısa pozisyonların büyük bölümü temizlendi ve yerini yeni alım talebi almadı. Bu nedenle fiyatı bu seviyeye taşıyan hareketin tekrarlanması beklenmiyor. McCarthy şimdi 30 yıllık ABD tahvil getirisinin yüzde 5,3 seviyesine geri dönüp dönmeyeceğini ve fonlama oranlarında gerçek bir uzun pozisyon primi oluşup oluşmadığını izliyor.

69 BİN DOLAR KIRILIMIN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Teknik tabloda kritik seviye netleşti. Bitcoin, 69 bin dolar civarındaki 200 günlük basit hareketli ortalamayı geri aldı. Sondergaard'a göre bu çizginin üzerinde kalmak kırılımı geçerli tutuyor, altında bir kapanış ise başarısız hareket sinyali veriyor. Analistin işaret ettiği 72 bin 824 dolarlık son zirve güncel yükselişle aşıldı.

Deneyimli yatırımcı Sykodelic ise 67 bin doları savunulması gereken seviye olarak işaret etti. Analiste göre 67 bin dolar üzerindeki haftalık kapanış dip oluşumunu teyit edebilir. Sykodelic'in işaret ettiği 74 bin dolarlık hedef ise güncel yükselişle aşıldı. Sykodelic ayrıca Bitcoin'in Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 200 günlük ortalamanın üzerinde günlük mum kapattığını hatırlattı. Analist, varlığın tarihinde bu ortalamanın her yukarı kırılışının düşüş döneminin sonuna denk geldiğini savunuyor, ancak zafer ilan etmeden önce haftalık kapanışı görmek istiyor.

CoinShares araştırma başkanı James Butterfill daha temkinli bir çerçeve çiziyor. Butterfill'e göre ralli kriptoya özgü olmaktan çok makro kaynaklı bir hikaye olarak gözüküyor. Analist piyasayı sürdürülebilir bir kırılımdan ziyade bant içinde hareket eden bir yapı olarak tanımlıyor ve bunu büyük sahiplerin birikim ölçeğinin henüz yeterli olmamasıyla açıklıyor. Butterfill yukarı yönde 80 bin dolar bölgesini önemli sınır olarak gösteriyor. Analiste göre bu seviyenin kararlı biçimde aşılabilmesi için Fed'den sıkılaşma riskinin geride kaldığına ilişkin daha net bir teyit gelmesi gerekecek.

DİJİTAL VARLIK FONLARINA HAFTA BAŞINDAN BERİ 1,3 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Alım tarafındaki veriler karışık bir tablo sunuyor. ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına çarşamba günü 517 milyon dolar net giriş oldu ve bu tutar mayıstan bu yana en yüksek günlük seviyeyi işaret etti. Dijital varlık yatırım ürünlerine haftanın başından bu yana gelen toplam giriş ise yaklaşık 1,3 milyar dolara ulaştı.

CryptoQuant'ın kurucusu Ki Young Ju, Bitcoin talebinin hem spot hem sürekli vadeli işlem piyasasında Ekim 2025'teki rekor seviyeden bu yana ilk kez pozitife döndüğünü açıkladı. Ju ölçeğin mütevazı kaldığını da ekledi ve bu eğilimin bir ay daha sürmesi halinde düşüş döneminin bittiği sonucuna varmanın makul olacağını ifade etti.

Aynı şirketin araştırma başkanı Julio Moreno ise henüz ikna olmadı. Moreno, rallinin sürdürülebilir olabilmesi için makro gelişmelerin ilk etkisinin ardından spot talep büyümesinin devam etmesi gerektiğini kaydetti. Analiste göre piyasa resmi olarak hâlâ düşüş döneminde bulunuyor, bu nedenle geri çekilme ihtimali masada duruyor. Moreno'nun izlediği göstergelerden hiçbiri yükseliş bölgesine geçmiş değil. Araştırma başkanı, şirketin kâr-zarar endeksinin 365 günlük ortalamasını yukarı kırmasını ve boğa skorunun yükseliş moduna geçmesini bekliyor.

LVRG Research direktörü Nick Ruck da tek bir giriş seansının kalıcı bir kurumsal eğilim kurmadığını vurguladı. Analiste göre ek katalizörler oluşmadıkça girişler yapısal olmaktan çok geçici kalacak.

Piyasa yorumcuları arasında ayrışma da göze çarpıyor. Jan3'ün üst yöneticisi Samson Mow, Bitcoin'in güvenli liman olarak haklı çıktığını savundu ve piyasanın kan kokusu aldığını söyledi. Uzun süredir Bitcoin'i eleştiren Peter Schiff ise 72 bin doların üzerindeki hareketi kırılım değil sahte çıkış olarak niteledi.

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Son Dakika Kripto Para Uzmanlardan kritik uyarı: Bitcoin için asıl sınav şimdi başlıyor - Son Dakika

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