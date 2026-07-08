Vitalik Buterin\'in meydan okumasını yapay zeka kazandı

Co-Invest genel müdürü Franklyn Wang'ın kazanan çalışması, EIP-7503 adlı Ethereum önerisinin anonim bir yeniden yazımını, metnin matematiksel ve teknik kavramları açıklama biçimini inceleyerek buldu. Wang, Buterin sonucu doğruladıktan sonraki paylaşımında, Buterin'in metni Çince yazıp makineyle çevirerek gizlediğini ancak asıl ipucunun kelimeler değil akıl yürütme biçimi olduğunu belirtti.

Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto dahil kripto dünyasının önde gelen katkıcılarının bir kısmı, kimliklerini gizlemek için takma adlara başvurdu. Bazı analistlere göre yapay zeka, yazarları akıl yürütme örüntülerinden güvenilir biçimde tanıyabilirse anonim teknik katkıları açık kaynak blok zinciri topluluklarında sürdürmek zorlaşacak.

BUTERİN İKİ HAFTA ÖNCE "BUL" DİYE MEYDAN OKUMUŞTU

Şubat ayında ETH Zürih ve Anthropic'ten araştırmacılar, büyük dil modellerinin çevrimiçi kimlik tespitini geniş ölçekte uygulanabilir hale getirdiğini öne sürmüştü. Çalışmaya göre yapay zeka, yapılandırılmamış metinlerden kimliğe ilişkin bilgileri çıkararak, olası eşleşmeleri arayarak ve en olası adaylar üzerinde akıl yürüterek takma adlı kullanıcıları geleneksel yöntemlerden daha başarılı biçimde tespit edebiliyor.

Buterin 22 Haziran'da, bu iddiaları sınamak için kendi anonimliğinden bir parçayı feda edeceğini duyurdu. Geçen on yılın bir noktasında Ethereum için "orta önemde" bir belgeyi farklı bir adla yayımladığını itiraf etti ve "bul" diyerek meydan okudu.

YAPAY ZEKA YÜZDE 20 GÜVENLE BUTERİN'İ İŞARET ETTİ

Wang'a göre Co-Invest, 27 belgelik analizinde Buterin'i, EIP-7503'ün Aralık 2024'te yapılan anonim yeniden yazımının en olası yazarı olarak sıraladı. Sistemin yaklaşık yüzde 20'lik güven düzeyi, listedeki bir sonraki adaydan yaklaşık 10 kat yüksekti.

Buterin daha sonra, anonim metni Çince yazdığını, Qwen 2.5 ile İngilizceye çevirdiğini ve üslubunu gizlemek için çeviriyi elle düzelttiğini açıkladı. Ancak bu çaba işe yaramadı. Buterin, yapay zekanın yakaladığı üslup ipuçlarının matematik ve algoritma anlatımındaki entelektüel alışkanlıkları ve tarzı olduğunu, bunun da yalnızca düzyazıyı kapsayan gizleme stratejisini tamamen boşa çıkardığını yazdı.

AYNI YÖNTEM 2023'TE NAKAMOTO'DA BAŞARISIZ OLMUŞTU

Lighter'ın genel müdürü Vladimir Novakovski, 2023'te Wang ile birlikte GPT-4 kullanarak Bitcoin'in yaratıcısı Nakamoto'yu kriptografi araştırmalarındaki yazım tarzını eşleştirerek tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Ancak Novakovski'ye göre bu girişim yüksek güvenilirlikte bir sonuç vermedi. Wang daha sonra benzer yaklaşımı Buterin'in anonimlik meydan okumasına uyguladı.