XRP yatırımcılarının korktuğu oldu

Token, salı günü 0,996 dolar seviyesinde el değiştirdi ve son 24 saatte yüzde 0,4, son yedi günde yüzde 1,2 değer kaybetti. XRP, 62,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli altıncı kripto para konumunda bulunuyor. Fiyat gün içinde 0,989 ile 1,01 dolar arasında hareket etti. XRP son 30 günde yüzde 9,1, bir yıl öncesine göre ise yüzde 66,7 geriledi. Pazartesi kısa süre 1 doların üzerine çıkan token, alıcıların bu seviyeyi koruyamamasıyla salı günü yeniden eşiğin altına indi.

Teknik görünüm de zayıf kaldı. XRP, Temmuz 2025'teki 3,65 dolarlık zirvesinden bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor ve 1 dolar çevresinde dar bir bantta sıkıştı. Uzun süre destek işlevi gören 1 dolar, bu seviyenin altına inilmesiyle artık direnç haline geldi. Aşağıda ilk destek 0,988 dolarda bulunuyor, bu seviyenin kırılması 0,95 dolar ve ardından 0,85 ile 0,90 dolar bandını gündeme getirebilir. Yukarıda ise fiyatın önce 1 ile 1,05 dolar aralığını geçmesi gerekiyor.

1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDEKİ İŞLEM SAYISI YÜZDE 280 ARTTI

Zincir üstü verileri paylaşan analist Ali Martinez'e göre XRP Ledger üzerindeki yüksek tutarlı işlemler son 24 saatte belirgin biçimde arttı. Değeri 1 milyon doların üzerindeki işlem sayısı yüzde 280 sıçrayarak 40 dolayına çıktı. Önceki iki günde bu rakam 10 civarındaydı. Martinez bu tabloyu "balinalar geri döndü" sözleriyle özetledi. Birkaç gün önce de 10 milyon ile 100 milyon XRP arasında tutan adresler tek günde 72 milyon token biriktirmişti. Geçen hafta XRP Ledger'daki günlük aktif adres sayısı 50 bine ulaşarak aylardır görülen en yüksek düzeye çıkmıştı.

Ancak işlem sayısındaki artış tek başına balinaların alım mı yoksa satım mı yaptığını göstermiyor. Bu transferler borsalara yatırılan varlıkları, borsalardan çekimleri ya da cüzdanlar arası aktarımları da kapsayabiliyor. Fiyatın bu artış sırasında 1 doların altında kalması, hareketin tümüyle alımdan kaynaklandığı yorumunu zayıflatıyor. Yine de son haftadaki birikim ve artan ağ etkinliğiyle birlikte değerlendirildiğinde tablo bir miktar daha olumlu bir görünüm sunuyor.

BINANCE'DE XRP AÇIK POZİSYONU YÜZDE 28,6 ARTTI

Türev tarafında da hareketlilik arttı. CryptoQuant verilerine göre Binance'de XRP açık pozisyonu 3 ile 17 Ağustos arasında yüzde 28,6 yükseldi. XRP'nin açık pozisyonu son dönemde daha önceki sert tasfiye olayında görülen seviyelere yaklaştı. Spot fiyat zayıf seyrederken kaldıracın artması, piyasa banttan çıktığında tasfiyelerin büyümesi riskini taşıyor. 1 dolar seviyesini savunmaya yönelik tekrarlanan denemelerde alım yönlü pozisyonlar daha ağır tasfiyelerle karşılaştı.

Buna karşılık borsalara yönelen yüksek tutarlı transferlerde bir azalma görüldü. CryptoQuant'a göre balinaların Binance'e gönderdiği XRP miktarı 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi ve üç aylık ortalama yaklaşık 61 milyon dolara geriledi. Borsaya giren miktarın azalması olası satış baskısını hafifletebilir, ancak bu durum tek başına talebin arttığı anlamına gelmiyor. Kısa vadede XRP'nin aşağı yönlü baskıyı hafifletmesi için günlük kapanışta yeniden 1 doların üzerine çıkması gerekiyor.