XRP yatırımcılarının korktuğu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

XRP yatırımcılarının korktuğu oldu

XRP yatırımcılarının korktuğu oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

XRP 1 doların altına geriledi. Aynı dönemde 1 milyon doların üzerindeki XRP işlemleri yüzde 280 artarak dikkat çekti. Ağdaki hareketlilik güçlenirken fiyatın tersi yönde seyretmesi, tablodaki en belirgin ayrışmayı oluşturdu.

Token, salı günü 0,996 dolar seviyesinde el değiştirdi ve son 24 saatte yüzde 0,4, son yedi günde yüzde 1,2 değer kaybetti. XRP, 62,4 milyar dolarlık piyasa değeriyle en değerli altıncı kripto para konumunda bulunuyor. Fiyat gün içinde 0,989 ile 1,01 dolar arasında hareket etti. XRP son 30 günde yüzde 9,1, bir yıl öncesine göre ise yüzde 66,7 geriledi. Pazartesi kısa süre 1 doların üzerine çıkan token, alıcıların bu seviyeyi koruyamamasıyla salı günü yeniden eşiğin altına indi.

Teknik görünüm de zayıf kaldı. XRP, Temmuz 2025'teki 3,65 dolarlık zirvesinden bu yana düşüş eğilimini sürdürüyor ve 1 dolar çevresinde dar bir bantta sıkıştı. Uzun süre destek işlevi gören 1 dolar, bu seviyenin altına inilmesiyle artık direnç haline geldi. Aşağıda ilk destek 0,988 dolarda bulunuyor, bu seviyenin kırılması 0,95 dolar ve ardından 0,85 ile 0,90 dolar bandını gündeme getirebilir. Yukarıda ise fiyatın önce 1 ile 1,05 dolar aralığını geçmesi gerekiyor.

1 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDEKİ İŞLEM SAYISI YÜZDE 280 ARTTI

Zincir üstü verileri paylaşan analist Ali Martinez'e göre XRP Ledger üzerindeki yüksek tutarlı işlemler son 24 saatte belirgin biçimde arttı. Değeri 1 milyon doların üzerindeki işlem sayısı yüzde 280 sıçrayarak 40 dolayına çıktı. Önceki iki günde bu rakam 10 civarındaydı. Martinez bu tabloyu "balinalar geri döndü" sözleriyle özetledi. Birkaç gün önce de 10 milyon ile 100 milyon XRP arasında tutan adresler tek günde 72 milyon token biriktirmişti. Geçen hafta XRP Ledger'daki günlük aktif adres sayısı 50 bine ulaşarak aylardır görülen en yüksek düzeye çıkmıştı.

Ancak işlem sayısındaki artış tek başına balinaların alım mı yoksa satım mı yaptığını göstermiyor. Bu transferler borsalara yatırılan varlıkları, borsalardan çekimleri ya da cüzdanlar arası aktarımları da kapsayabiliyor. Fiyatın bu artış sırasında 1 doların altında kalması, hareketin tümüyle alımdan kaynaklandığı yorumunu zayıflatıyor. Yine de son haftadaki birikim ve artan ağ etkinliğiyle birlikte değerlendirildiğinde tablo bir miktar daha olumlu bir görünüm sunuyor.

BINANCE'DE XRP AÇIK POZİSYONU YÜZDE 28,6 ARTTI

Türev tarafında da hareketlilik arttı. CryptoQuant verilerine göre Binance'de XRP açık pozisyonu 3 ile 17 Ağustos arasında yüzde 28,6 yükseldi. XRP'nin açık pozisyonu son dönemde daha önceki sert tasfiye olayında görülen seviyelere yaklaştı. Spot fiyat zayıf seyrederken kaldıracın artması, piyasa banttan çıktığında tasfiyelerin büyümesi riskini taşıyor. 1 dolar seviyesini savunmaya yönelik tekrarlanan denemelerde alım yönlü pozisyonlar daha ağır tasfiyelerle karşılaştı.

Buna karşılık borsalara yönelen yüksek tutarlı transferlerde bir azalma görüldü. CryptoQuant'a göre balinaların Binance'e gönderdiği XRP miktarı 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi ve üç aylık ortalama yaklaşık 61 milyon dolara geriledi. Borsaya giren miktarın azalması olası satış baskısını hafifletebilir, ancak bu durum tek başına talebin arttığı anlamına gelmiyor. Kısa vadede XRP'nin aşağı yönlü baskıyı hafifletmesi için günlük kapanışta yeniden 1 doların üzerine çıkması gerekiyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para XRP yatırımcılarının korktuğu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da aile katliamı Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı Adana'da aile katliamı! Eşini 39, oğlunu 49 yerinden canice katleden sağın cezası onandı
Suudi Arabistan’da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı
Devrim Muhafızları Sözcüsü’nden Trump’a “gizli görüşme“ yalanlaması Devrim Muhafızları Sözcüsü'nden Trump'a "gizli görüşme" yalanlaması
Arda Turan’ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı Arda Turan'ın zor gecesi: Apar topar sığınağa saklandı
Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu Pervin Buldan, 32 yıl önce öldürülen eşi Savaş Buldan cinayeti için Adalet Bakanlığına başvurdu
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Anthony Taylor, Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

13:28
Sivas’ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 10 yaralı
13:13
Abdullah Gül sessizliğini bozdu Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
Abdullah Gül sessizliğini bozdu! Erdoğan ve Bahçeli’ye tebrik
12:54
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici’nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
AK Parti’ye geçen Mustafa Bilici'nin Kılıçdaroğlu pişmanlığı: Oy verdiğim için...
12:51
Kentte bir ilk Sağlık Bakanı Memişoğlu “Göğsümüzü kabartan an“ notuyla paylaştı
Kentte bir ilk! Sağlık Bakanı Memişoğlu "Göğsümüzü kabartan an" notuyla paylaştı
12:30
Faizler düşürülecek mi Piyasaları sarsan “köklü değişiklik“ iddiasına yanıt var
Faizler düşürülecek mi? Piyasaları sarsan "köklü değişiklik" iddiasına yanıt var
12:21
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
Hastanenin bahçesinde iki gün yattı, beyin kanamasından öldü
12:00
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral: Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 14:28:34. #7.12#
SON DAKİKA: XRP yatırımcılarının korktuğu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.