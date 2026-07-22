Yapay zeka rallisi yavaşlarken sermaye kripto para piyasasına kayıyor

Bitcoin geçtiğimiz güb kısa süreliğine 67 bin doların üzerine tırmandı, Ethereum ise 1.950 dolara yaklaştı. Kriptoyla ilişkili hisseler de yükseldi. Coinbase hisseleri yüzde 12, American Bitcoin yüzde 14, Cipher Digital yüzde 17 değer kazandı.

Yükseliş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in uzun süredir tartışılan CLARITY Yasası'nda yasa yapıcıların bitiş çizgisine çok yaklaştığını söylemesinin ardından geldi. Söz konusu yasa, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) dijital varlıklar üzerindeki düzenleyici rollerini tanımlıyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDEN KRİPTOYA SERMAYE KAYIYOR

Düzenleyici tarafındaki olumlu havanın ötesinde, bazı analistlere göre kripto, yatırımcıların yapay zeka bağlantılı hisselerden çıkmasından da fayda sağlayabilir. FRNT Financial üst yöneticisi Stephane Ouellette, Bitcoin'in işlem aralığının üst bandında bulunduğunu ve en az direnç gösteren yönün yukarı olduğunu belirtti. Ouellette'e göre yapay zeka işlemleri yavaşladıkça ve piyasa faiz patikasıyla daha rahat hale geldikçe aralıktan yukarı yönlü bir kırılma olasılığı artıyor.

SOX ENDEKSİ YÜZDE 20 DÜŞÜŞLE AYI PİYASASINA GİRDİ

Yapay zeka bağlantılı hisseler son bir yılda spekülatif piyasalara damga vurdu. Yapay zeka patlamasına güç veren çip üreticileri için yakından izlenen bir gösterge olan Philadelphia Yarı İletken Endeksi (SOX) bu dönemde yaklaşık yüzde 110 yükseldi. Ralli ise ivme kaybetmeye başladı. Geçen hafta SOX endeksi, son zirvesinden yüzde 20'den fazla gerileyerek teknik olarak ayı piyasasına girdi. Yatırımcılar, yüksek değerlemeler ve yapay zeka altyapı harcamalarındaki aşırı kapasite riski konusunda giderek endişeleniyor. Bu tablo, yapay zekanın dijital varlıkları büyük ölçüde gölgede bıraktığı uzun bir dönemin ardından geldi. 2022 sonunda ChatGPT'nin kullanıma sunulmasından bu yana yaşanan inovasyon, risk sermayesi yatırımı ve bireysel yatırımcı ilgisi dalgası, piyasanın spekülatif iştahının önemli bölümünü yapay zekaya kaydırdı.