Yapay zeka rallisi yavaşlarken sermaye kripto para piyasasına kayıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay zeka rallisi yavaşlarken sermaye kripto para piyasasına kayıyor

Yapay zeka rallisi yavaşlarken sermaye kripto para piyasasına kayıyor
22.07.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin 67 bin doların üzerine çıkarken kripto piyasası, ABD'deki yasal düzenlemede kaydedilen ilerleme ve yatırımcıların yapay zeka işlemlerinden çıkış sinyalleriyle toparlanmaya hazırlanıyor. Analistler, yapay zeka rallisindeki yavaşlamanın sermayeyi yeniden kripto varlıklara yönlendirebileceğini belirtiyor.

Bitcoin geçtiğimiz güb kısa süreliğine 67 bin doların üzerine tırmandı, Ethereum ise 1.950 dolara yaklaştı. Kriptoyla ilişkili hisseler de yükseldi. Coinbase hisseleri yüzde 12, American Bitcoin yüzde 14, Cipher Digital yüzde 17 değer kazandı.

Yükseliş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in uzun süredir tartışılan CLARITY Yasası'nda yasa yapıcıların bitiş çizgisine çok yaklaştığını söylemesinin ardından geldi. Söz konusu yasa, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun (CFTC) dijital varlıklar üzerindeki düzenleyici rollerini tanımlıyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDEN KRİPTOYA SERMAYE KAYIYOR

Düzenleyici tarafındaki olumlu havanın ötesinde, bazı analistlere göre kripto, yatırımcıların yapay zeka bağlantılı hisselerden çıkmasından da fayda sağlayabilir. FRNT Financial üst yöneticisi Stephane Ouellette, Bitcoin'in işlem aralığının üst bandında bulunduğunu ve en az direnç gösteren yönün yukarı olduğunu belirtti. Ouellette'e göre yapay zeka işlemleri yavaşladıkça ve piyasa faiz patikasıyla daha rahat hale geldikçe aralıktan yukarı yönlü bir kırılma olasılığı artıyor.

SOX ENDEKSİ YÜZDE 20 DÜŞÜŞLE AYI PİYASASINA GİRDİ

Yapay zeka bağlantılı hisseler son bir yılda spekülatif piyasalara damga vurdu. Yapay zeka patlamasına güç veren çip üreticileri için yakından izlenen bir gösterge olan Philadelphia Yarı İletken Endeksi (SOX) bu dönemde yaklaşık yüzde 110 yükseldi. Ralli ise ivme kaybetmeye başladı. Geçen hafta SOX endeksi, son zirvesinden yüzde 20'den fazla gerileyerek teknik olarak ayı piyasasına girdi. Yatırımcılar, yüksek değerlemeler ve yapay zeka altyapı harcamalarındaki aşırı kapasite riski konusunda giderek endişeleniyor. Bu tablo, yapay zekanın dijital varlıkları büyük ölçüde gölgede bıraktığı uzun bir dönemin ardından geldi. 2022 sonunda ChatGPT'nin kullanıma sunulmasından bu yana yaşanan inovasyon, risk sermayesi yatırımı ve bireysel yatırımcı ilgisi dalgası, piyasanın spekülatif iştahının önemli bölümünü yapay zekaya kaydırdı.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Yapay zeka rallisi yavaşlarken sermaye kripto para piyasasına kayıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı
Paredes işte şimdi yandı FIFA’dan soruşturma Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
Umut Altaş’ın eski patronu JASAT’a anlattı Eski valiyle ilgili vahim iddia Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia

12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
11:04
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay’a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
Güven Hokna’dan Survivor Seren Ay'a olay yorum: Denizi pisletiyorsun
10:55
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul’a uzandı Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
Çankaya Belediyesi soruşturması İstanbul'a uzandı! Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:31:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Yapay zeka rallisi yavaşlarken sermaye kripto para piyasasına kayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.