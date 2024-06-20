Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık - Son Dakika
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Kripto

Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık

Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık

Dünyanın önde gelen oyun stüdyolarından Konami, NFT platformu Resella'yı Avalanche blok zinciri üzerinde geliştireceğini duyurdu. Bu iş birliği, kullanıcılarına sıfır gas ücreti ve yüksek işlem hızı avantajları sunmayı hedefliyor. Konami, Resella platformunu Avalanche ağına taşıyarak, geliştiricilere NFT'leri kolay bir şekilde oluşturma, yayınlama ve takas etme imkânı sunarken; kullanıcılara da interaktif bir pazar yeri deneyimi vadediyor.

20.06.2024 14:34
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Dünyanın en büyük oyun stüdyolarından birisi olan Konami Group, dijital oyun sektöründe yeni bir çığır açacak bir adım atarak, Resella NFT platformu için Avalanche Blockchain ağını seçtiğini duyurdu. Bu iş birliği, kullanıcılar için maliyetleri düşürürken işlem hızlarını artırma vaadi taşıyor.

AVALANCHE DESTEKLİ RESELLA PLATFORMU İLE NFT PİYASASINDA KONAMİ İMZASI

Japonya merkezli ünlü oyun devi Konami, NFT platformu Resella'yı Avalanche blok zinciri üzerinde geliştireceğini açıkladı. Konami Digital Entertainment tarafından yapılan duyuruya göre, Ava Labs'ın AvaCloud Web3 launchpad hizmetiyle desteklenecek olan platform, kullanıcılara sıfır gas ücreti ve yüksek işlem hızı avantajları sunacak.

Dünyaca ünlü eFootballTM, Metal Gear ve Silent Hill serilerinin yaratıcısı olarak tanınan Konami, geçtiğimiz yıl duyurduğu Resella platformunu Avalanche ağına taşıyarak Web3 dünyasında çığır açmayı hedefliyor. Platform, geliştiricilere NFT'leri kolay bir şekilde oluşturma, yayınlama ve takas etme imkânı sunarken; kullanıcılara da interaktif bir pazar yeri deneyimi vadediyor.

Konami yetkilileri, Resella platformunun Web3 ekosisteminde yenilikçi sosyal deneyimler sunmayı amaçladığını belirtti. Farklı hizmetlerle entegrasyon sağlayarak kullanıcı katılımını artırmayı hedefleyen platform, oyunlardan elde edilen NFT'lerin özel etkinlik biletleri olarak kullanılması veya oyun içi özel içeriklerin kilidini açması gibi işlevlerle genel kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi planlıyor.

Japonya'nın köklü oyun şirketlerinden Konami'nin attığı bu adım, NFT ve blok zinciri teknolojilerinin oyun sektöründe giderek daha fazla yer bulacağının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Resella platformunun Avalanche ağı üzerinde hayata geçirilmesiyle birlikte, kullanıcılar daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetli bir NFT deneyimi yaşayabilecek.

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Son Dakika Kripto Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık - Son Dakika
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