Ahlat 1071 kutlamalarına hazırlanıyor - Son Dakika
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Ahlat 1071 kutlamalarına hazırlanıyor

03.08.2022 12:37

- Ahlat 1071 kutlamalarına hazırlanıyor Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: "25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacağız" Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 951.

- Ahlat 1071 kutlamalarına hazırlanıyor

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban:

"25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacağız"

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 951. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlanıyor.

Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar son aşamaya geldi. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları görücüye çıkarken, Türkiye'nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, kutlamaların yapılacağı 1071 Sultan Alparslan Otağı ve Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Çoban, "Tabi her yıl olduğu gibi bu yılda 1071 kutlamalarını yine Ahlat'ta başlatıyoruz. İnşallah 23-24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta da Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın emanetine sahip çıkma adına bütün çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Biz 1071 kutlamalarını yıl boyu kesintisiz yapıyoruz. Biz 25 Ağustos'ta başta Cumhurbaşkanımızı ağırlarken, aynı zamanda bakanlar kurulumuzu, kuvvet komutanlarımızı ve MHP Genel Başkanı ve mahiyetini kısacası ülkede milli birlik ve bütünlüğümüze kuvvet veren herkesi bu alanda ağırlıyoruz, ev sahipliği yapma onuruna nail oluyoruz. Sultan Alparslan'ın otağını kurduğu yerdesiniz. Sunduk ve Afşin komutanların zaferi kazandığı yerdesiniz. 23-24-25 Ağustos'ta başlangıç yeri olarak Ahlat'tayız ve 26 Ağustos'ta da Diojen'in esir düştüğü Malazgirt'te olacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın çağrısı milletimizde ciddi karşılık buldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları Ahlat'a davet etmesinin ciddi karşılık bulduğunu anımsatan Başkan Çoban, "Büyük Türk Komutan Sultan Alparslan öyle bir emanet bıraktı ki biz bu konuda o emanete tüm kuvvetimizle, tüm sevdamızla koşarak çalışıyoruz. Ülke insanımızı da bu vesileyle de burada Sultan Alparslan emanetinde bin yıl önceki başkentimizde buluşmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın, 'Ahlat'ı tanımadan Türkiye'yi tanıyamazsınız. Ahlat'ı anlamadan Türkiye'yi anlayamazsınız' ifadeleri çok anlamlıydı. Bu vesileyle de Cumhurbaşkanımızın halkımızı Ahlat'a davet etmesi milletimizde ciddi karşılık buldu. Şu an her gün binlerce insan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı, Anadolu'nun Orhun Abidelerini ziyaret ediyorlar. Müzemizi, kümbetlerimizi, kalelerimizi ve millet bahçemizi, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nı, kısacası bin yıl önceki başkentimizi evleri biliyorlar, ziyaret ediyorlar. Bizde bundan çok mutluyuz. 1071 kutlamaları bu yılda bütün ihtişamıyla devam edecek" diye konuştu.

"Sultan Alparslan varisi Cumhurbaşkanımız emanete hakkıyla sahip çıkıyor"

25 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve devletin zirvesini Ahlat'ta ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ihtişamıyla halkımızı da, devletimizi de burada ağırlıyoruz. Dışarıdan da birçok misafirimiz olacak. Birçok dış misyon şefimizle de irtibatımız oldu. Onlarda Ahlat'taki kutlamalara gönüllü olarak katılmak istiyorlar. Bizde diyoruz ki Anadolu'yu bizlere yurt yapan, Anadolu'yu İslamlaştıran ve Türkleştiren bütün ulema, şüheda, alimler, zahitler Ahlat'ta metfun bulunuyorlar. Bizde vefa göstermeliyiz, onların ruhaniyetine sahip çıkmalıyız. Bugün Sultan Alparslan varisi Cumhurbaşkanımız bu emanete hakkıyla sahip çıkıyor ve Ahlat'ta kurduğu külliye ile de Cumhuriyetimiz Osmanlı ve Selçuklu ile müthiş bir bağ kurarak yeniden o tarihi bütünlüğümüzü inşa etmiştir. Şükranlarımızı iletmekten de memnuniyet duyuyoruz.

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Kaynak: İHA

Abdulalim Mümtaz Çoban, Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan, Bitlis, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahlat 1071 kutlamalarına hazırlanıyor - Son Dakika

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