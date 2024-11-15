1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 7 Aralık'ta başlayacak olan 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin bu yıl 23 farklı şehirde toplam 14 temsil sunacağını duyurdu. Festival, bale, opera, müzikal ve çocuk oyunları gibi çeşitli sanat dallarını bir araya getirecek.

15.11.2024 17:49
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, bu yıl ilk kez düzenlenecek Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin 7 Aralık'ta Şırnak'ta başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 1'inci Anadolu Opera ve Bale Festivali, 2024-2025 sanat sezonunda 23 farklı şehirde ücretsiz olarak düzenlenecek ve operadan baleye, müzikalden modern dansa, çocuk oyunlarından konserlere geniş bir yelpazede temsiller sunulacak. Festival, 2024 yılında 5 şehirde 14 temsil ve 2025 yılında 18 şehirde vereceği temsillerle sanatseverlerle bale, opera ve çok sesli müziği buluşturacak.

İlk olarak 7-8 Aralık'ta Şırnak'ta perdelerini açacak olan festival, sırasıyla Erzincan (8-10 Aralık), Kırklareli (12-13 Aralık), Ardahan (13-14 Aralık) ve Hatay'da (15-17 Aralık) düzenlenecek temsillerle izleyicilere ulaşacak. Bu kapsamda; bale, müzikal, modern dans, çocuk oyunları ve konserler dahil toplam 13 eser 14 temsille sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

YETENEK HER YERDE

Festival kapsamında ayrıca 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla her şehirde yetenek taramaları gerçekleştirilecek. Çocuk ve genç yeteneklerin keşfedilmesi amacıyla düzenlenecek bu etkinlikler, genç sanatçılara eğitimler ve atölyeler sunarak, kariyerlerinde sağlam bir temel oluşturmalarına katkı sağlayacak. Bu bağlamda gerçekleştirilecek eğitim sohbetleri ve çalışma atölyeleri, genç yeteneklerin sanatla iç içe büyümelerini amaçlıyor.

Festivale ilişkin detaylar, 18 Kasım Pazartesi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk tarafından duyurulacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak'ta Başlıyor - Son Dakika

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