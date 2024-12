12. İpekyolu Film Festivali Sona Erdi

Kültür Sanat

İpekyolu Kültür Sanat ve Eğitim Vakfınca İstanbul'da düzenlenen 12. Uluslararası İpekyolu Film Festivali, ödül töreninin ardından sona erdi.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliğinden (SETEM) yapılan açıklamaya göre festival, SETEM iştirakiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nın desteğiyle gerçekleştirildi.

Festival Başkanı Mehmet Güleryüz, törende yaptığı açıklamada, festivalin 12'nci yılında sürdürülebilirliği, kurumsallaşmayı ve kimliği kazanması bakımından önemli aşama kaydettiğini belirtti.

Festival Direktörü Feza Sınar ise festival afişlerinin önceki yıllardaki temasına dikkati çekerek, "İpekyolu coğrafyasının kültürel mirasının önemli ögelerine festival afişimizde yer veriyoruz. Bu da bizim festivalimizin ruhunu oluşturan önemli bir öge. Geçtiğimiz yıllarda Kırgızistan'da yer alan Saymalıtaş bölgesi, Türk mitolojisinin önemli unsurlarından biri olan Umay Ana afişlerimize konu olmuştu. Bu yıl da geleneğimizi sürdürüyoruz, İpekyolu coğrafyasında söylencelere konu olan ve pek çok yerde taşlara kazınan Ana Geyik ve geyik boynuzları afişimizde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

23 ödül takdim edildi

Yönetmen Feza Sınar ve Mehmet Güleryüz ile akademisyen, yönetmen Hakan Salih Dikmen'in jüride yer aldığı festivale, 28 ülkeden 279 filmle başvuru yapıldı. Dört kategoride 23 ödül sahiplerini buldu.

"Uluslararası İpekyolu Kısa Kurmaca En İyi Film Ödülü" Irak'tan Saif Sabah'ın "Seen Sheen" filmine, "Uluslararası İpekyolu En İyi Belgesel Ödülü" Azerbaycan'dan "Turkıc Tamgas on The Territory of Azerbaıjan" ile katılan Arif Niftiyev ve Çin'den "Choice After Seven Years" filmiyle katılan Vic Yeh, Zhang Lin'e verildi.

"Uluslararası İpekyolu En İyi Animasyon Film Ödülü" de İtalya'dan "Addhumare" filmine imza atan Hermes Mangialardo'ya takdim edildi.

Fransa'dan Nicolas Panay, "Allerts" filmiyle "İpekyolu Kardeşlik Ödülü"ne değer görüldü.

"Ulusal Belgesel Film" kategorisinde "İyi Ölüm" filmi, Hasan Ete'ye "En İyi Belgesel" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini, Ozan Güngör'e "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü"nü kazandırdı.

"En İyi Senaryo Ödülü" ile "En İyi Kurgu Ödülü", "Emma" filmi ile Merve Kuş Mataracı'nın, "Jüri Özel Ödülü" ise "Mama Turkey" ile Ebru Erke'nin oldu.

Yönetmenler İsmet Yazıcı ve Taha Feyizli ile akademisyen, yönetmen Turgay Kural jüri görevini üstlendi.

"Kurdun Kutusu" iki ödül aldı

"Ulusal Animasyon" dalında "Jüri Özel Ödülü ve En İyi Animatör Ödülü" Uğur Savaş'ın "Kurdun Kutusu" filmi oldu.

"Onn-Air" filmi Ali Kaan Demirçelik'e "En İyi Yönetmen Ödülü"nü, Kansu Gül'e ise "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandırdı.

Yönetmenler Vincent Bouvard, Ayçe Kartal ve yönetmen animatör Rıdvan Çevik jüri olarak görev yaptı.

"Ulusal Kısa Kurmaca" dalında "En İyi Film Ödülü" Gökmen Küçüktaşdemir'in "Bağ", "En İyi Yönetmen Ödülü" Efe Can Yıldız'ın "Recce", "En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü" Emre Pekçakır'ın "Nefes", "En İyi Senaryo Ödülü" Abdullah Çeper'in "Kaç Gün Sürecek", "En İyi Kurgu Ödülü" ve "Jüri Özel Ödülü" Yaşar Güney Yurdakul'un "Kötü Bir Gün" filmleri seçildi.

"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Recce" filmindeki performansıyla Tülin Özen, "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü "Kaç Gün Sürecek"teki performansıyla Aram Dildar aldı.

Kategorinin jürisinde yönetmenler Orhan Oğuz ve Doğuş Algün ile senarist, yazar Müjgan Tekin Hasbal yer aldı.