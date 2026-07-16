Denizli’de 15 Temmuz’un 10. Yılı Coşkuyla Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl kutlamaları kapsamında Denizli'de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü Denizli'de etkinlikler ile anıldı. Denizli Valiliği tarafından kentte gün boyu etkinlikler düzenlendi. Akşam saatlerinde ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydan'ında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla etkinlikler başladı. Etkinliklere Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Marım, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Denizli İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, 11. Piyade Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ertan Dabi, Denizli İl Müftü Yardımcısı Adem Karakelebek, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker ve vatandaşların ruhlarına hediye amacıyla İl Müftü Yardımcısı Adem Karakelebek Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okundu.

Programda konuşan Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Uzun yıllardır demokrasiyi yıkmak için Türkiye'ye yapılan oyunlar bitmedi. Bu kez 15 Temmuz'da, devletin içerisine sinsi bir şekilde yerleşen unsurlar, oluşturdukları paralel devlet yapılanmasıyla milletin iradesine karşı çıktı. Ancak karşı karşıya olduğumuz yalnızca paralel bir devlet yapılanması değildi. Aynı zamanda milletimizin manevi değerlerini istismar eden paralel bir din anlayışı ve paralel bir ahlak anlayışıyla da mücadele etmek zorunda kaldık. Hatırlayalım; hedefe ulaşmak için sınav sorularını çalmayı meşru gören anlayış, aslında bu toplumun değerlerine aykırı, paralel bir ahlak anlayışı inşa etmişti. Çok şükür ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem paralel devlet yapılanması hem paralel din anlayışı hem de paralel ahlak anlayışı bertaraf edildi. Türk-İslam kültürüyle yoğrulmuş milletimiz, demokrasiye sahip çıkarak adeta kendi fabrika ayarlarına yeniden döndü" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında Denizlili vatandaşların meydanlara doldurmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, "15 Temmuz'un yıl dönümünde, tıpkı Milli Mücadele döneminde Ahmet Hulusi Efendi'nin Bayramyeri Meydanı'na yaptığı çağrıya koşarak geldiğimiz gibi, tıpkı 15 Temmuz gecesinde meydanları doldurduğumuz gibi bugün de burayı doldurduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ruhu her zaman diri tutmamız gerekiyor. Aziz milletimiz, bilinen dört bin yıllık tarihinde sayısız badirelerden ve zorluklardan geçti. Dünya tarihinde çok önemli bir yere sahibiz. Tarihe yön veren, nizam-ı alem ülküsüyle hareket eden köklü bir medeniyetin ve milletin temsilcileriyiz. Ancak tarih boyunca karşımızda duran güçler hiçbir zaman bu milleti bu topraklardan, bu coğrafyadan uzaklaştırma hedeflerinden vazgeçmedi. En son Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve İstiklal Harbi'nde bunu denediler. Yedi düvel bir araya gelerek bu topraklara saldırdı. Bizi bu vatandan çıkarmak için her türlü gayreti gösterdiler. Ancak milletimiz, Milli Mücadele'de Ahmet Hulusi Efendi gibi öncü isimlerin çağrıları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verdiği destansı mücadeleyle yeniden ayağa kalktı; ülkemizi bağımsızlığına ve geleceğine kavuşturdu. Milletimize karşı plan yapanlar ise uzun vadeli hesaplar yaparlar. Bir plan başarısız olduğunda onu tamamen terk etmez, zamanı geldiğinde farklı yöntemler ve yeni revizyonlarla yeniden devreye sokarlar. Son yüzyılda terör ve anarşi dahil olmak üzere birçok girişim, bu planların parçaları olmuştur. 15 Temmuz'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişimi ise dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir ihanet olarak kayıtlara geçmiştir. Hiçbir millet, kendi vergileriyle kurduğu, büyük fedakarlıklarla yetiştirdiği ordusunun ve kendi imkanlarıyla temin ettiği silahları yine kendi milletine doğrultulduğu böylesine ağır bir ihanetle karşı karşıya kalmamıştır. İçimizden devşirilen, bizim gibi görünen, bizim gibi yaşayan ve milletimizin değerlerini istismar eden bir grup hain, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üniformasını ve silahlarını kullanarak bu milletin üzerine sürülmüştür" şeklinde konuştu.

Etkinlik protokol konuşmasının ardından çeşitli gösteriler ile devam etti. - DENİZLİ