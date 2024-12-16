15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Sahiplerini Buldu

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TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, 'Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın' temasıyla gerçekleşti.

16.12.2024 01:21
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"15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL - TRT tarafından bu yıl dünyanın içinde bulunduğu kaosa, savaş tehditlerine ve başta Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosuyla 15'incisi düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un katılımıyla gerçekleşti.

TRT tarafından bu yıl "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" adıyla 15'incisi düzenlenen "TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri", Fişekhane'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 100 ülkeden bin 700'e yakın belgesel arasından en iyilerinin seçildiği gecede açılışı Okan Bayülgen ve Türkiye'nin ilk yapay zeka influencer'ı olan Alara X yaptı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliği yaptığı ödül törenine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT yöneticileri, sinema dünyasından önemli isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Bu yıl 15'incisini düzenlediğimiz, Türkiye'nin en büyük belgesel festivali 'TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin ödül törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri medeniyetlerin ve kültürlerin buluşma noktası, kadim şehrimiz İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kendine özgü dili ve inşa yöntemleriyle bir anlatı biçimi olarak her bir belgeselin yapım süreci esasında bir iz sürmektir. Belgeseller vesilesiyle tarihin, kültürün, bilimin, doğanın ve elbette insanın bu dünyadaki izlerini takip ederiz. Bu takip sürecinde dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan olayların ve hakikatin mesafelerden azade olmadığını görürüz. Zaman ve mekan olarak çok uzak sandığımız gelişmelerin aslında bizi ne kadar yakından bilgilendirdiğini görürüz. Hayli uzağımızda yaşandığını düşündüğümüz hadiselerin doğurduğu hisleri nasıl yakından duyabileceğimizi yine belgesellerle idrak edebiliriz. İşte bu sebeple, festivalimizin bu yılki temasını 'Ne Kadar Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın' olarak belirledik" dedi.

Ödül töreninde konuşan Fahrettin Altun, "Bu yıl 'Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın' sloganıyla düzenlenen bu özel buluşmayı, savaş, çatışma, iklim krizi, açlık ve insanlık suçları gibi tehditlerle yüzleştiğimiz bu çağda değeri daha da iyi anlaşılan belgeselciliğe hakkını teslim etmemiz için önemli bir vesile olarak görüyorum.

İzleyiciye belge yani kanıt sunan belgeseller; beyazperde ya da ekran için üretilen yapımlar olmasının ötesinde, yumuşak güç enstrümanlarından olan kamu diplomasisinin de önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor. Hele ki bu çağ ve coğrafyada çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yılda olup bitenlere bir bakalım. Eğer bir yılda kameralar kayıtta olmasaydı, Gazze'deki büyük vahşeti, trajediyi, soykırımı ve insanlık suçlarını yeterince göremeyecektik. O büyük acıyı bütün dünya bu haliyle hissedemeyecekti. Yine yakın zamanda, son bir haftada kameralar kayıtta olmasaydı, Şam'daki Saydnaya Cezaevi'nde on yıllardır süregelen o akılalmaz işkenceleri belgeleyemezdik. Hakeza, vatanına yıllar sonra dönenlerin sevincini, mutluluk gözyaşlarını göremezdik; zulmün son bulmasına şükredenlerin o sonsuz gülümsemelerine de tanıklık edemezdik. Tarihi tanıttıklarını belgesel formatında dünyaya duyuranlara ödül vermek, burada yaptığımız bu programda gerçekleştirdiğimiz bu faaliyet elbette çok kıymetli. Aslolan, belgeselcinin ürettiği belgeselle tarihe not düştüğünü, hatta belki de o belgesel sayesinde bir milletin kaderini değiştirme gücüne sahip olduğunu hissetmesidir, bu bilinçte olmasıdır. Eğer günün birinde Netanyahu ya da Esad insanlık suçlusu olarak yargı önünde hesap vereceklerse -ki benim buna inancım tam- işte o hesap günü geldiğinde yargıya yol gösterecek olan, hakikat için belge sunacak olan en önemli kanıtları yine sergileyecek olan habercilerdir, belgeselcilerdir; bilhassa da mazlum coğrafyaların belgeselcileridir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasının ardından, 100 ülkeden bin 700'e yakın belgesel filminin başvuru yaptığı TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Töreni'ne geçildi. 'Uluslararası Kategori', 'Ulusal Profesyonel Kategori', 'Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi' ve 'Proje Destek Kategorisi' olmak üzere toplam 4 kategoride 40 finalist ödül için yarıştı. Ödül töreninde 'TRT 60. Yıl Özel Ödülleri' de dahil toplam 15 ödül sahipleriyle buluştu. Uluslararası kategoride "En İyi Belgesel Ödülü" İlyas Yourish ve Shahrokh Bikaran'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kamay" aldı. Ulusal Profesyonel Kategori'de En İyi Belgesel Film Ödülü, Hasan Ete'nin yönetmenliğini yaptığı "İyi Ölüm" alırken, Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi'nde Mert Kartal'ın yönettiği "Kırmızı Çanta" En İyi Belgesel Ödülü'nü kazandı. Proje Destek Kategorisi'nde ise Abdurrahim Ayaz "Bilgiç'in Alışılmadık Bir Göç Hikayesi" ile, Muhammed Emre Özdemir ve Esad Can Öner "Yüksek Gerilim" ile, Selçuk Azmanoğlu "Resimlerin Peşinde-Savaşın Çocukları" ile ödülün sahibi oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 15. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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