15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Sona Erdi

15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Sona Erdi

Sakarya'da düzenlenen festival, geleneksel halk danslarıyla dolu 3 günlük etkinliğin ardından kapandı.

24.04.2025 23:20
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Çeşitli ülkelerin geleneksel halk danslarının sergilendiği "Sakarya 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali", kapanış töreniyle sona erdi.

"Sakarya Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali" ile "Egemenlik Haftası Halk Oyunları Şöleni"nin birleştirilmesiyle uluslararası organizasyona dönüştürülen festivalin kapanış töreni, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Rahmi Doğan, törende yaptığı konuşmada, 3 günlük program çerçevesinde şehrin belirli alanlarında etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara bayram armağan eden başka bir milletin olmadığını belirten Doğan, "1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı armağan etmiştir. Biz, çocuklarımızı önemsiyoruz ve değer veriyoruz." dedi.

Doğan, Türk milleti için dost ile kardeş ülke ve gönül coğrafyasında yaşayan çocukların ülkedekiler kadar önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

Etkinliğin Sakarya'da yapılmasının kazanç olduğunu belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Gönül coğrafyamızda bulunan bu insanlar, Türk milleti ne zaman sevinse bizimle seviniyorlar ve ne zaman sıkıntıya düşse bizim bu üzüntümüze ortak oluyorlar. Dolayısıyla onların çocuklarını da bizim çocuklarımız gibi görüyoruz ve onları da bu şekilde gönülden bağrımıza basıyoruz. Halk festivalleri, sadece oyun ve eğlence değil farklı milletlerin kültürlerini yansıtan, tarihten gelen bu değerleri geleceğe taşıyan ve milletlerin de birbirleriyle kaynaşmasına vesile olan etkinliklerdir."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar da 22 Nisan'da kortej yürüyüşüyle başlayan festivale kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Halk danslarının toplumun ruhunu, yaşam biçimini ve değerlerini anlatan en güzel sanat dallarından biri olduğunu dile getiren Acar, "Her figür, ritim ve kostüm, binlerce yıllık hikayeyi taşır. Halk danslarımız, sadece eğlence amacı değil aynı zamanda geleneklerimizi ve kimliğimizi nesilden nesle aktarmanın bir yoludur." diye konuştu.

Acar, dansların geçmişi anımsatmayla kalmayıp aynı zamanda bu mirası genç kuşaklara aktarmada köprü görevi gördüğünü belirterek, 8 ulusun renkleri, motifleri, tınıları ve figürlerinin huzur coğrafyasından tüm dünyaya barışı haykırdığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Türkiye, Bosna Hersek, Gagavuzya, Kırım, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova ve Polonya'dan öğrenciler, geleneksel oyunlarını sergiledi.

Tören, plaket takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 15. Uluslararası Halk Oyunları Festivali Sona Erdi - Son Dakika

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