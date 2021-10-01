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19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü - Son Dakika

19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü

01.10.2021 21:11

19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü İranlı Fehime Zeriah: " Van esnafından indirim yapmalarını istiyoruz" Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı 19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başlaması, esnafın yüzünü az da olsa güldürdü.

19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü

İranlı Fehime Zeriah:

" Van esnafından indirim yapmalarını istiyoruz"

VAN - Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı 19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başlaması, esnafın yüzünü az da olsa güldürdü.

Türkiye tarafından daha önce açılan ancak İran tarafının geçiş izni vermediği Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İranlı turistler Van'a gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kapıköy Gümrük Kapısı, 17 Mayıs 2021 tarihinde açıldı. Ancak İran korona virüs tedbirlerini gerekçe göstererek Türkiye sınırındaki kapılarını açmamıştı. İkili görüşmelerin ardından İranlıların yavaş yavaş Van'a gelmesi, esnafın yüzünü az da olsa güldürdü.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlı misafirlerin Van'ın hem turizmi için hem de esnaf için can damarı olduğunu söyledi. 19 ay gibi uzun bir sürenin ardından gümrük kapılarının açıldığını ama bunun İranlı turistler tarafından tam olarak bilinmediğini dile getiren Yüksel, "Türkiye tarafından kapımız açık. İran tarafından da yavaş yavaş açılıyor ama İran gümrük kapısının belli şartları var. İran'da aşılama oranı çok yüksek olduğundan dolayı insanları daha çok teşvik edebilmek için yurt dışına çıkanlardan aşı kartı isteniyor. Aşısını yapan yurt dışına çıkabilir diye. Bu da onlar için zor oluyor. Aşılama oranı yüksek olmasına rağmen İran'a aşı son zamanlarda geldi. Herkesin aşısı yok. İnsanlar yeni yeni aşı olup ülkemize gelmeye başladı" dedi.

2019 yılında Van'ı 1 milyon 42 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini vurgulayan Yüksel, "İnşallah bir ay sonra ilimizin eski yoğunluğuna kavuşacağına inanıyoruz. Çok az gelmelerine rağmen Van esnafı sevindi. Çünkü İranlı misafirler sadece turist olarak değil alışveriş yapmaya da geliyorlar. Van'daki bütün esnaf Türk vatandaşından çok İran vatandaşına satış yaptığı için karlı bir sene olacağına inanıyoruz. İranlı turistler gelince esnafın da yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı.

Van esnafı ve turizmcilerden İranlı misafirlere iyi davranılması noktasında temennilerini dile getiren Başkan Yüksel, "19 aydır İranlıların ilimize gelmemesi nedeniyle esnaf büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi ilimize gelen İranlıların değerini çok iyi bilmemiz lazım. İranlı turistler hem turizm sektörü hem de esnafımız için çok büyük gelir payı olduğu için onlara hem iyi davranalım hem de fahiş fiyatta satış yapmayalım. Van esnafı ve turizmcilerden isteğimiz budur" diye konuştu.

"İnşallah 7 gün sonra çok İranlı gelecek"

Korona virüs pandemisi nedeniyle zor günler yaşadıklarını ifade eden İranlı tur rehberi ise Van esnafından özellikle indirim yapılmasını istediklerini vurgulayarak, "İran'da herkes Van'ı çok özlemiş. İnşallah 6-7 gün sonra buraya çok İranlı gelecek. Çok rezerve yapılmış. Aradığımız her şeyi Van'da bulabiliyoruz ama fiyatlar yüksek. Van esnafından biraz indirim yapmalarını istiyoruz. Herkes Van'da fiyatların çok yüksek olduğundan şikayet ediyor. Eğer Van esnafı indirim yaparsa, her şey çok daha güzel olur" dedi.

"Van'ı evimiz gibi biliyoruz"

İranlı vatandaş Fehime Zeriah da, bir İranlı olarak sürekli Van'a geldiğini söyleyerek, "19 ay oldu biz buraya gelemedik. Pandemiden sonra ilk defa Van'a geldik. Buraya çok güveniyoruz. Van bizim için çok iyi bir şehir. İranlılar burayı seviyor ve burayı evimiz gibi biliyoruz. Ama her şey bizim için pahalı oluyor. Van esnafından fiyatları biraz indirim yapmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü
19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü
19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü
19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, İran, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 19 ay aradan sonra İranlıların Van'a gelmeye başladı, esnafın yüzü güldü - Son Dakika
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