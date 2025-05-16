19 Mayıs'ın Anlamı ve Gençliğe Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

19 Mayıs'ın Anlamı ve Gençliğe Mesajı

19 Mayıs\'ın Anlamı ve Gençliğe Mesajı

Doç. Dr. Özkan, 19 Mayıs'ı bir ulusun uyanışı ve bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olarak tanımladı.

16.05.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALTINBAŞ Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü'nden Doç. Dr. Kenan Özkan, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, bir milletin kaderini kendi ellerine alma kararlılığının sembolüdür" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle yaptığı değerlendirmede Doç. Dr. Özkan, bu tarihin yalnızca bir bayram günü değil, Anadolu'da yanan bağımsızlık kıvılcımının büyüyerek memleketi saran büyük bir ateşe dönüştüğünü ifade etti. 19 Mayıs 1919'un, Türk milletinin emperyalizme karşı tek bir yürek olup direnişinin başlangıcı olduğunu belirten Doç. Dr. Özkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışını, milletin kaderini kendi ellerine alma kararlılığının tarihsel bir dönüm noktası olarak tanımladı.

Doç. Dr. Özkan, "Mondros Mütarekesi'nin ardından Anadolu toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmeye başlanmış, özellikle 15 Mayıs 1919'da İzmir'in Yunan ordusu tarafından işgali, halkta derin bir travma yaratmıştı. Ülkenin dört bir yanında millet çaresizlik içindeydi. Osmanlı Devleti'nin fiilen sona erdiği, merkezi otoritenin yok olduğu bir ortamda milletin umudu tükendiği anda, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak basmasıyla yeni bir yol açıldı. Samsun'a giden yol, sadece bir askeri görev değil, aynı zamanda yeni bir devletin doğuş sürecinin başlangıcıydı. Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'dan ayrılırken zihninde taşıdığı en büyük ideal, Türk milletinin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi, yani tam bağımsız bir Türkiye'ydi. Bu düşünce, o günün şartlarında büyük bir cesaret ve vizyon örneğiydi" diye konuştu.

Doç. Dr. Özkan, "Atatürk'ün Nutuk'ta dile getirdiği 'Ya istiklal ya ölüm' sözü, sadece bir slogan değil, bütün bir milletin varoluş iradesinin ifadesidir. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'ya çıktığında elinde ne bir ordu ne de bir devlet gücü vardı. Ancak inandığı bir millet vardı. Bu millet, liderinin etrafında kenetlenerek, işgal altındaki vatanını yeniden inşa etmeye başladı. Mustafa Kemal'in Samsun'dan başlayıp Amasya, Erzurum ve Sivas'ta attığı adımlar, halkı örgütleme, milli iradeyi egemen kılma ve kurtuluşun ancak milletin kendi gücüyle gerçekleşeceği fikrini yayma yönünde hayati adımlardı. O, padişahın iradesine değil, milletin iradesine güveniyordu. İstanbul'daki teslimiyetçi anlayışa karşı Anadolu'da büyüyen direniş hareketi, kısa sürede bir kurtuluş savaşına dönüştü" ifadelerini kullandı.

'19 MAYIS'IN GENÇLİĞE EMANET EDİLMESİ TESADÜF DEĞİL'

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençliğe ithaf etmesinin, bu tarihin tarihsel anlamı kadar gelecek vizyonuyla da ilgili olduğunu belirten Doç. Dr. Özkan, "19 Mayıs sadece geçmişin anılması değil, geleceğin inşası için bir çağrıdır. Atatürk, gençliğe hitabesinde bu mücadelenin ne şartlarda verildiğini ve gençliğin hangi sorumluluğu taşıdığını açıkça ifade etmiştir.19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan bağımsızlık ateşi, sadece bir kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, aynı zamanda çağdaş bir cumhuriyetin temellerinin atıldığı andır. Bu tarih, ulusal egemenliğin, halk iradesinin ve özgürlüğün en güçlü sembollerindendir" dedi.

'BİR ULUSUN UYANIŞI'

Doç. Dr. Özkan, "19 Mayıs aynı zamanda Anadolu'daki yerel direnişleri birleştiren, merkezi bir kurtuluş hareketine dönüştüren bir dönemeçtir. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'nin kurulması, halkın kendiliğinden başlattığı savunma girişimleriydi; ancak bunların bir milli mücadele çatısı altında birleşmesi Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğiyle mümkün olmuştur.19 Mayıs, bir ulusun kendi kaderini tayin hakkını eline almasının başlangıç noktasıdır. Bugün bu tarihi anarken, aynı zamanda geleceğimizi de şekillendirecek bir bilinçle hareket etmeliyiz. Gençlerin tarihsel sorumluluklarını unutmadan, çağın gereklerine uygun bir bilinçle hareket etmeleri gerekir. 19 Mayıs, sadece bir resmi tatil ya da gençlik kutlaması değil; bir halkın işgale, ihanete ve umutsuzluğa karşı verdiği onurlu mücadelenin başlangıcıdır. Bu tarih, tarih kitaplarında kalmamalı. Genç kuşaklara, bu mücadelenin nasıl verildiğini, hangi fedakarlıklarla kazanıldığını ve neyin bedelinin ödendiğini her fırsatta anlatmalıyız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Altınbaş Üniversitesi, Kültür Sanat, Kenan Özkan, Politika, Gençlik, Kültür, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 19 Mayıs'ın Anlamı ve Gençliğe Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi Espanyol-Barcelona maçı öncesi dehşet: Taraftarları arabayla ezdi
Yemen’den atılan füze Tel Aviv’i karıştırdı Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı Yemen'den atılan füze Tel Aviv'i karıştırdı! Sirenler çaldı, İsrailliler panikle kaçıştı
Beşiktaş’tan Romulo transferine dair açıklama Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama
Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile nikah tazeledi
Cengiz Ünder, MLS’te fırtına gibi Haftanın takımına seçildi Cengiz Ünder, MLS'te fırtına gibi! Haftanın takımına seçildi
Bursa Büyükşehir Meclisi’nde gerginlik Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü Bursa Büyükşehir Meclisi'nde gerginlik! Üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig’e çıkmanın 2 maç uzağında Boluspor 33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın 2 maç uzağında
Netanyahu Trump’a karşı harekete geçiyor Özel ekip için hazırlıklara başladı Netanyahu Trump'a karşı harekete geçiyor! Özel ekip için hazırlıklara başladı
Olaylı maçta yok yok La Liga’da şampiyon Barcelona Olaylı maçta yok yok! La Liga'da şampiyon Barcelona
Bursa’da alacak verecek kavgası kanlı bitti 2 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası kanlı bitti! 2 kişi yaralandı
Ankara’da Sakarya Meydan Muharebesi’nden kalma el bombası bulundu Ankara'da Sakarya Meydan Muharebesi'nden kalma el bombası bulundu

19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
17:25
Tiran’da dikkat çeken anlar Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var
16:33
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma İstanbul’daki zirveden “esir takası“ çıktı
Rusya-Ukrayna arasında ilk uzlaşma! İstanbul'daki zirveden "esir takası" çıktı
16:32
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
Trump, Körfez ülkelerinden 3 trilyon doları aşan yatırım ve silah anlaşmalarıyla dönüyor
08:29
İş insanı Kemal Şahin’in tutuklandığı ortaya çıktı Herkesten saklamış
İş insanı Kemal Şahin'in tutuklandığı ortaya çıktı! Herkesten saklamış
08:26
Ebru Yaşar’dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
Ebru Yaşar'dan çifte sürpriz: İki yeni şarkı dinleyiciyle buluştu
08:19
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
08:11
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu
08:05
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada Lise kısalabilir
Zorunlu eğitimde yeni formüller masada! Lise kısalabilir
07:44
Trump: Muhtemelen Washington’a geri dönüyorum
Trump: Muhtemelen Washington'a geri dönüyorum
03:06
İsrail, Trump’ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
İsrail, Trump'ın seyahati boyunca 237 Filistinliyi öldürdü
01:38
Adalet Bakanlığı’nda yeni dönem
Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 20:47:08. #7.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs'ın Anlamı ve Gençliğe Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.