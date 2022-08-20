19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi - Son Dakika
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19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

20.08.2022 00:39

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi Festivalin kapanışı Güldestan ile yapıldı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Güldestan" eserinin gösterimi ile sona erdi.

19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi

Festivalin kapanışı Güldestan ile yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin "Güldestan" eserinin gösterimi ile sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 6 Ağustos günü İspanyol Aida Gomez Dans Topluluğu'nun Flamenko gösterisi "Carmen" ile başladı.

Devlet Opera ve Balesinin önemli klasiklerinden "Romeo ve Jüliet", İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin "Gece" ve "Bach Alla Turca", Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin "Hamlet" temsilleri ile devam eden 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, kapanışı İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu'nun "Güldestan" adlı eseri ile yaptı.

Koreograf ve eğitmen Beyhan Murphy'nin 2004'te Mercan Dede ile hazırladığı, o günden bugüne Mersin, Antalya, Samsun, İzmir ve İstanbul olmak üzere 5 Devlet Opera ve Balesince yerleşik sahnelerinde ve Hollanda, Çin, Almanya, Kuzey Makedonya, KKTC, Bosna-Hersek, Cezayir, Fransa ve Arnavutluk'ta sahnelenen "Güldestan", Bodrum'da da büyük beğeni topladı.

Libretto ve koreografisi Beyhan Murphy, müzikleri Mercan Dede'ye ait Güldestan'ı çok sayıda sanatsever izledi.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sona erdi - Son Dakika

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