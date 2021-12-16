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195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı - Son Dakika

195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı

16.12.2021 09:37

195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı Mermer ocağından çıkan plaka şaşkınlık oluşturdu Antalya'da bir mermer ocağında çıkan mermer plakanın üzerinde 'Bismillah' figürü bulundu.

195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı

Mermer ocağından çıkan plaka şaşkınlık oluşturdu

ANTALYA - Antalya'da bir mermer ocağında çıkan mermer plakanın üzerinde 'Bismillah' figürü bulundu. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderilen mermerin içeriğinde,195 milyon yıllık kalıntıya rastlanırken, taşın 'doğal' oluşum olduğuna vurgu yapıldı.

Antalya Korkuteli ilçesi Taşkesiği köyünde bulunan Antalya Mermer Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin mermer işletme sahasında olağanüstü bir keşif yapıldı. Mermer ocağında işlenmek için kesilen taşın üstünde beliren figür, işçilerin dikkatini çekti. Üzerindeki tozun alınmasıyla, figürün Arapça "Bismillah" yazısıyla aynı olduğu görüldü.

İncelenmek için üniversiteye gönderildi

Bir işçinin görüntüleri kaydetmesinin ardından, mermer plaka incelenmek üzere Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi. Burada bilim insanları Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, Prof. Dr. Raşit Altındağ ve Prof. Dr. Nazmi Şengün tarafından üzerinde araştırma yapılan plakanın analiz sonuçlarında ilginç bir keşif gerçekleşti.

Jurassic dönemdeki deniz canlılarına ait fosiller

Üniversite raporuyla tescillenen ve plakayı oluşturan dolomitik kireçtaşı üzerinde, "Jurassic" dinozorlar dönemde 195 milyon yıl önce yaşamış deniz canlılarına ait fosillerin biyoklastik kalıntıları tespit edildi. Adını Avrupa Alplerindeki Jura dağlarından alan kalıntıların, plakanın bazı kesimlerinde yoğunlaşma gösterdiği de kaydedildi.

Tamamen 'doğal' oluşumlu

Raporda, plaka üzerinde yer alan ve Arapça "Bismillah" yazılı figürlerin tamamen "doğal" oluşumlu olduğuna vurgu yapıldı. Yazıların, kalp şeklindeki kabuklu deniz canlılarına ait kalıntıların parçalanıp biçim değiştirmesi ve dizilmesi sonucunda meydana geldiği belirtildi. Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke'nin verdiği bilimsel raporda ise mermer üzerindeki arapça figürlerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve "Allah'ın adıyla anlamındaki 'Bismillah' ayetiyle aynı karakter olduğu ifade edildi.

195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı
195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı
195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı
195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Antalya, Arapça, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 195 milyon yıllık mermerde 'Bismillah' yazısı - Son Dakika


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