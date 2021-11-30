21. Eskişehir Uluslararası Film Festivali 3 Aralık'ta başlayacak - Son Dakika

Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nin 21'incisi, 3-11 Aralık'ta düzenlenecek.

Festival Yönetmeni Serhat Serter, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Frigya Salonu'ndaki tanıtım toplantısında, Kovid-19 salgınından önce 20'ncisi düzenlenen festivale 10 bin biletli sanatseverin katıldığını, bu yılki etkinliğin de büyük ilgi göreceğini söyledi.

Festival Yönetmen Yardımcısı Yaprak İşçibaşı da festivalde Onur Ödülü'nün Erdem Kıral ile Nur Sürer'e, Emek Ödülü'nün ise Tijen Par ve Kadir Beycioğlu'na verileceğini bildirdi.

İşçibaşı, Sinema Kültürüne Katkı Ödülü'ne Arzu Film, Yılın Performansı ödüllerine ise genç oyuncular Hayal Köseoğlu ve Ozan Çelik'in layık görüldüğünü belirtti.

Yönetmen Yardımcısı Aysun Yüksel ise festivalde bu sene de atölye çalışmaları ve panellerin gerçekleştirileceğini kaydetti.