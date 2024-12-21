24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Önder Kardeşlerin Performansı İle Sona Erdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Önder Kardeşlerin Performansı İle Sona Erdi

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Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlerin muhteşem performansı ile kapandı. Festival, sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve gelecek festival için hazırlıklar başladı.

21.12.2024 11:52  Güncelleme: 12:02
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24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Önder kardeşlerin performansıyla sona erdi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleşen görkemli bir kapanış konseriyle tamamlandı. Dünyaca ünlü piyanistler Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlerin performansı, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Antalya'nın 'Uluslararası Sanat Şehri' kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin 24'üncüsü ünlü sanatçı Ferhan ve Ferzan Önder kardeşlerin muhteşem konserleriyle sona erdi.

Özel besteyi tek piyanoda dört el çaldılar

Henüz 10 yaşında piyano çalmaya başlayan ve uluslararası alanda sayısız başarıya imza atan Önder kardeşler, iki ayrı piyanoda sergiledikleri uyumlu performansla büyük beğeni topladı. Ferhan ve Ferzan Önder, performanslarının doruk noktasında ise kendileri için özel olarak bestelenen bir eseri tek bir piyanoda dört el çalarak izleyicilere eşsiz bir an yaşattı. Bu etkileyici performans, sanatseverlerden uzun süre alkış aldı.

Gelecek festival için çalışmalar başladı

Kapanış konserinin ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Çelik, Önder kardeşlere çiçek ve plaket takdim etti. Çelik, "Bu muhteşem performansları için Ferhan ve Ferzan Önder'e teşekkür ediyorum. Festivalde emeği geçen tüm ekibe şükranlarımı sunuyorum. 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin son konseriyle birlikte 25'incisi için çalışmalarımız şimdiden başlamış durumda" dedi.

Ferhan ve Ferzan Önder kardeşler

Tokat doğumlu olan ve müzik eğitimlerini Viyana'da tamamlayan Ferhan ve Ferzan Önder kardeşler, klasik müzik dünyasının en saygın isimleri arasında yer alıyor. Dünyanın en prestijli sahnelerinde gerçekleştirdikleri konserlerle adlarından söz ettiren ikili, kazandıkları uluslararası ödüllerle müzik dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor.

24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Önder Kardeşlerin Performansı İle Sona Erdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Önder Kardeşlerin Performansı İle Sona Erdi - Son Dakika

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