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3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı - Son Dakika

3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı

26.11.2021 17:01

3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı5 Aralık tarihleri arasında vatandaşları ağırlayacak.

3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı

İSTANBUL Geleneksel hale gelen Çekmeköy Kitap Fuarı'nın 3.sü kapılarını açtı. Madenler Meydanında düzenlenen, 82 yayınevi ve yüzlerce yazarın katıldığı 3. Çekmeköy Kitap Fuarı 26 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında vatandaşları ağırlayacak.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın ev sahipliğinde,  Madenler Meydanı'na kurulan alanda 3. Çekmeköy Kitap Fuarı kapılarını açtı.  82 yayınevi ve yüzlerce yazarın katıldığı fuar, 5 Aralık'a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Sabah 10.00'da kapıları açılan fuar akşam 21.00'a kadar devam edecek.

Açılış gününe yoğun ilgi

3. Çekmeköy Kitap Fuarı; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Akın İlhan, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Cenap Yağmur ve yüzlerce kitapseverin katılımı ile açıldı. Fuarın ilk günkü konukları; Ekranların sevilen yüzü gazeteci yazar Cansu Canan Özgen ve akademisyen, yazar, 25. - 26. Dönem AK Parti eski Siirt Milletvekili Yasin Aktay oldu.

Gazeteci yazar Cansu Canan Özgen kitap fuarının ilk gününde Çekmeköylülerle buluşup keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Bizler istiyoruz ki insanımız, gencimiz, yaşlımız bir kitabı, bir eseri hemen arayıp bulsun"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bugün üçüncüsünü açtığımız kitap fuarımızın öncelikle Çekmeköy'ümüze, İstanbul'umuza hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hemen yanı başımızda, metromuzun çıkışı var. Yani Yeşilköy'den, Üsküdar'dan bağlantılı bir metronun şu anda son noktası burası. Buradan Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile'ye hatta Ümraniye'nin sağ tarafında bulunan birçok mahallelerimiz bu metroyu kullanıyor. Bu metrodan çıkan her gencimiz, kardeşimin uğrak noktası olacak burası. Az evvel Bilal kardeşim dedi, geçen sene 2 yüz binin üzerinde bir ziyaretçi geldi İnşallah bu sene 3 yüz binleri geçecek olan bir potansiyeli var. Kitapseverlerin uğrak noktası olacak burası. Bizler istiyoruz ki insanımız, gencimiz, yaşlımız bir kitabı, bir eseri hemen arayıp bulsun diye bu çalışmaları çok zevkle yapıyoruz" dedi.

25. - 26. Dönem eski AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, "İstanbul'un her bir semti hatta her bir mahallesi bir gezegen gibidir. Oysa şikayet ettiğim bir şey, bugün şehirlerimizin her birisi birbirine benzer hale gelmiş durumda. Bütün semtlerimiz bütün şehirlerimiz birbirine benzemiş birer gezegen olma vasfını çoktan yitirmiş durumda. Ama hayırlı belediyecilik şudur ki hem belediye içerisinde o semti canlandırmanın yolu hem de insanlarını o semte katmak, o semtin insanlarında sürekli bu tür kültürel faaliyetlerle o sevgiyi tekrar canlandırmak, ihya etmektir. En önemlisi de kitap yoluyla ihya etmektir. Allah bizi hep böyle kitapla irtibatı devam edenlerden kılsın. Bu kitap fuarı da hayırlı ve devamlı kılsın" dedi.

Çekmeköy Kitap Fuarında okurları ile buluşan Cansu Canan Özgen, "Öncelikle çok teşekkürler. Bizim zamanımızda böyle kitap fuarları yoktu. Ben üniversiteye 2007 girişliyim böyle yazarlarla vesaire buluşmak çok üst düzey bir şeydi. Hatırlıyorum okula çok hayranı olduğum bir yazar geldi. Yani kitaplarını ikişer kere üçer kere okumuştum, benim resmen örnek aldığım bir kadındı. Okula geldiğinde o kadar hayal kırıklığına uğradım ki anlatamam. O gün benim hayatımda bir kazanım oldu, yaşadığım olumsuzluklardan bir şeyler kazanmaya çalışıyorum sürekli" dedi.

3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı
3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı
3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı
3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı

İstanbul, Çekmeköy, Aralık, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 3. Çekmeköy Kitap Fuarı başladı - Son Dakika


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