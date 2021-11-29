3. İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı - Son Dakika

İzmir'de Sefarad kültürünü tanıtmak üzere düzenlenen 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali başladı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı'nda bulunan Etz Hayim Sinagogu'nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalin sponsorluğunu, İzmir Musevi Cemaati Vakfı ve Konak Belediyesi üstlendi.

Festivalin açılış töreni öncesi restorasyonu tamamlanan Etz Hayim Sinagogu'nun açılışı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ve İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti tarafından yapıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Etz Hayim Sinagogu'nun başarılı bir restorasyonla yeniden ayağa kalktığını görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İzmir'deki birlikte yaşama kültürüne işaret eden Soyer, "Musevi cemaatinin de bu hamurda çok ciddi bir payı var. 1950'lerde İzmir'in nüfusu 400 bin iken, Musevi Cemaati'nin nüfusu 55 binlerdeydi. İzmir nüfusunun içinde yüzde 10'un üzerinde yeri vardı. Bugün 4,5 milyonu geçmiş İzmir nüfusunda ise 1000'li rakamlardan bahsediyoruz. Bu çok büyük bir erozyon ve hüzün aslında. Onlar ayrıldıkça İzmir yoksullaşmış ve zenginliklerini kaybetmiş. Biz bir kişinin daha İzmir'den ayrılmaması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Festivalin de buna vesile olmasını istiyorum." dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdul Batur da 6 Aralık'a kadar sürecek 3. İzmir Sefarad Kültür Festivali kapsamında konserler, sergiler ve film gösterimlerinin düzenleneceğini ifade etti.

Konak'ın tarihi misyonuna dikkati çeken Batur, "Festivalimizi geleneksel hale getirirken ona uluslararası nitelik ve nicelik katmak da bundan sonra en büyük hedefimiz olacaktır." şeklinde konuştu.

İzmir Musevi Cemaati Vakfı Başkanı Avram Sevinti de 1492 yılında Sultan 2. Beyazıt'ın kabul etmesiyle Sefarad Yahudilerinin İspanya'dan İzmir'e geldiğini ve uzun yıllar burada yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

Son 15 yıla kadar Yahudi toplumunun biraz içine kapanık yaşadığını anlatan Sevinti, "Gerek İstanbul'da gerek İzmir'de kendimizi tanıtmak için festivaller düzenliyoruz. Bunlarda başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz." dedi.

Festivalin direktörü Nesim Bencoya da 3 yıldır düzenlenen festivalinin Akdeniz havzasında sadece İzmir'de yapıldığını, sadece İzmirliler tarafından değil, yabancı temsilcilikler tarafından da önemsendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi yapıldı.