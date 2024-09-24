Kültür Sanat

37. Ahilik Haftası Antalya'da kutlandı

Antalya Valisi Hulusi Şahin: "Bizim ayıklanmaya ihtiyacımız var"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere:

"75 esnaf odamız ve yaklaşık 105 bin üye esnaf ve sanatkarlarımızla kocaman bir aile olarak bu geleneğe sahip çıkıyoruz"

ANTALYA - Antalya'da 37. Ahilik Haftası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Bizim bir ayıklanmaya ihtiyacımız var. Bize dayatılan 'kazanırsan başarılısın, daha çok kazanırsan başarılısın' anlayışını kırmalı, 'Ne kadar erdemliysen, ne kadar faziletliysen o zaman başarırsın' duygusunu yani Ahiliğin özünü yeniden kazanmalıyız" dedi.

Antalya'da 37. Ahilik Haftası Kutlamaları, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, AESOB Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanlarının Ahi Yusuf Türbesi ziyaretiyle başladı. Burada dua okunarak ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkarlar anıldı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ve beraberindekiler daha sonra Demirciler Çarşısı içerisinde bulunan Ahi Meydanı'na geçti.

"Ahilik zenginleşmek değildir"

Ahi Meydanı'nda ki törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, burada yaptığı konuşmada "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin çarşılarında pazarlarında Ahilik Kültürü ile ilgili neler kaldı bunu düşünmek lazım. 'Ahilik nedir'i konuştuk, ama Ahilik ne değildir'i unutmamak lazım. Ahilik sadece kazanmak, biriktirmek, zenginleşmek değildir. Maalesef çarşılarımızda benim esnaf diye tanımlamama imkan olmayan bazı türevler çıktı. Bunlar sadece akşamki cirolarının hesabını yapıyorlar" dedi.

"Ayıklanmaya ihtiyacımız var"

Turizmin başkenti Antalya'da turistlerin birer kazanç kapısı olarak görüldüğünün altını çizen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Hiçbir kültür değeri, hiç bir bizi biz yapan unsur yok. İşte bunları eğer ahilik teşkilatı geçmişte olduğu kadar güçlü bir şekilde devam etseydi, acaba devam edebilirler miydi? Turistleri birer kazanç kapısı veya tabiri mi maruz görün kazıklanacak bir unsur gibi mi görmeliyiz. Bunu yapmak bizim kültürümüze yakışır mı? Ama gazete haberleri bunlarla dolu, bizim bir ayıklanmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Ahiliğin özünü yeniden kazanmalıyız"

Antalya çarşılarında ve esnaflarında Ahilik Kültürü'nün yeniden oluşması gerektiğini vurgulayan Vali Şahin, "Gerçek esnafın, gerçek ticaret erbabının Ahilik Kültürünü yüzlerce yıl önceden taşıyan o büyük insanlara layık ahilerin, esnafların, ticaret erbabının yeniden çarşıları doldurması lazım. Biz öncelikle toplumsal uyumu yeniden kazanmalıyız. Bu uyumu kazanmakta Ahilik gibi temel kültür ögelerimize kendi içimizde sahip çıkmakla olur. Yeniden kepimizi önümüze koymamız lazım. Bize dayatılan 'kazanırsan başarılısın, daha çok kazanırsan başarılısın' anlayışını kırmalı, 'Ne kadar erdemliysen, ne kadar faziletliysen o zaman başarırsın' duygusunu yani Ahiliğin özünü yeniden kazanmalıyız" dedi.

"Ahilik'te eğitim hayat boyu devam eder"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Adlıhan Dere ise Ahilik Teşkilatının temelleri Ahi Evran-ı Veli tarafından 12. yüzyılda Anadolu'da atılan ve günümüze kadar ulaşan en önemli kültürel hazinelerden birisi olduğunu belirterek, "Mesleği, ticareti ve sanatı güzel ahlak ile bütünleştiren ahilik; milli birlik ve bütünlük anlayışıyla toplumda düzeni sağlayan kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik te eğitim hayat boyu devam eder. Ahilik geleneğinde usta çırağının meslek edinmesini sağlarken tecrübe ve deneyimleriyle iş öğretir ayrıca ahlaki açıdan dersler vererek gelecek neslin yollarını aydınlatır. Eğitip yetiştirdiği çırak da gün gelir olgunlaşıp usta olduğunda o da ileride kendi çırağını yetiştirir" ifadelerini kullandı.

Ahiliğin açık ve kapalı şartları

Ahilik teşkilatının bir meslek örgütü olmasının yanı sıra yardımsever olmayı, birlik ve beraberliği öğretmesi bakımından aynı zamanda bir manevi terbiye ocağı olduğunun altını çizen Dere, "Yüzyıllardır bu topraklarda ticaretin ve dayanışmanın bel kemiğini oluşturan ahilik kültürü geçmişimizin tecrübeleriyle bizleri bugünlere getirmiştir. Öyle ki Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin ilke ve öğretileri günümüzde de halen geçerliliğini koruyarak esnaf ve sanatkarlarımıza yol göstermektedir. Ahilikte açık ve kapalı şartlar vardır. Açık olan "Elini, sofranı, kapını açık tut". ve kapalı şartları "Gözünü, dilini, belini bağlı tut" ilkeleriyle haksız kazançtan uzak durmayı, kul hakkı yememeyi, yoksula sahip çıkmayı, dil, din, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütler. Harama el uzatma, yanlış ölçüp eksik tartma, adaletli ol diye uyarır. Türk milleti tarih boyunca işte bu milli ve manevi değerlerle yaşamış ve tüm dünyaya örnek teşkil etmiştir" dedi.

"Geleneğe sahip çıkıyoruz"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Ahilik teşkilatının Antalya'daki günümüz temsilcileri olduğunu söyleyen AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Birliğimize bağlı Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar merkez ve ilçelerde toplam 75 esnaf odamız ve yaklaşık 105 bin üye esnaf ve sanatkarlarımızla kocaman bir aile olarak bu geleneğe sahip çıkıyoruz. Bu kadim kültürün bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. "Halka Hizmet, Hakka Hizmettir" anlayışını kendimize düstur edinip Ahi Evran-ı Veli'nin izinden gidiyoruz. Ahilik kültürünü ayakta tutmaya, milli ve manevi değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın hak ve menfaatlerini korumak için var gücümüz ile çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki esnaf ve sanatkarlarımız el emeği ve alın teri ile toplumumuzda ekonomiye katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ahi Kaftanı giydirildi

37. Ahilik Haftası kutlamalarında son olarak Yılın Ahisi seçilen 68 yıldır marangozluk yapan 81 yaşındaki Durmuş Daran'a Ahi Kaftanı Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından giydirilerek plaket takdim edildi. Tören de ayrıca Yılın Kalfası ve Yılın Çırağı olarak seçilenlere plaketleri verildi. Ahilik Haftası kutlamaları Şed Kuşanma gösterisi ile sona erdi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Murat Sezgin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Antalya milletvekilleri, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, siyasi parti temsilcileri ve esnaf oda başkanları katıldı.