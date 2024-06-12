450 Yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Turizme ve Ticarete Katkı Sunuyor

Kültür Sanat

Hatay'da depremlerde hasar almayan Mimar Sinan imzalı 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, bünyesindeki çarşı ve eserlerle hem turizme hem de ticarete katkı sunuyor.

Osmanlı Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın isteğiyle 1574'te Mimar Sinan tarafından Payas ilçesinde inşa edilen yaklaşık 15 bin metrekarelik külliye, farklı alanlarda hizmet sunan 46 işletmeye ev sahipliği yapıyor.

Külliyedeki çarşıda çoğunlukla kadın esnafın elinden çıkan çanta, takı ve hediyelik eşyalar ile yöresel ürünler satışa sunuluyor.

İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk gezdiği yerlerden Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, kendisiyle yaşıt Payas 2. Selim Camisi, medrese ve hamamın yanı sıra 1357 yıllık anıt zeytin ağacını da barındırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar almaması sayesinde çok sayıda afetzedeye konaklama imkanı sunan külliye, turizmin hareketlenmesiyle yaz sezonuna hazırlanıyor.

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde bakım çalışması yapan Payas Belediyesi ekipleri, yürüyüş yolları ve yeşil alanları temizledi.

Öğrenci toplulukları ilgi gösteriyor

Payas Belediyesi Külliye Sorumlusu Mehmet İsarettin Altan, AA muhabirine, tarihi eserin turizm sezonuna hazırlandığını söyledi.

Yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğu beklediklerini dile getiren Altan, "Depremden önce 250-300 bin ziyaretçi ağırlıyorduk. İnşallah bu yaz daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Tur firmalarıyla görüşüyor, buraya yönlendiriyoruz. Bu yıl 600 bin hatta 1 milyona kadar ziyaretçi hedefliyoruz." dedi.

Altan, gezi için kendilerine ulaşan vatandaşlara ve turistlere yardımcı olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Külliyemize Erasmus programıyla gelen öğrenciler oluyor. Yaklaşık 6 ay önce İtalya, Polonya, Yunanistan ve Bulgaristan'dan öğrenci toplulukları geldi. Onları gezdirdik, konaklattık, her türlü imkanı sağladık. Almanya ve Rusya'dan tatile gelip burayı sosyal medyada görenler bizlere ulaşıyor. Ziyaretçilere rehberlik yapıp, külliyenin tarihini tanıtıyoruz."

"Turistler hazırladığım ürünleri beğeniyor"

Külliye esnafından 53 yaşındaki terzi Zeynep Uyan da bölgeye daha fazla turistin gelmesini istediklerini söyledi.

Sepet ören 54 yaşındaki Rauda Filge ise Halk Eğitimi Merkezinde aldığı eğitimin ardından iş yeri açtığını belirterek, "Turistler hazırladığım ürünleri beğeniyor. Ben de kazancımla ev ekonomime katkı sağlıyorum." diye konuştu.