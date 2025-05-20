48. Giresun Aksu Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

48. Giresun Aksu Festivali Başladı

48. Giresun Aksu Festivali Başladı

Giresun'da 'mayıs yedisi' geleneğiyle 48. Uluslararası Aksu Festivali başladı. Katılımcılar ritüellerle dilek tuttu.

20.05.2025 14:59
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Giresun'da halk arasında havaların ısınıp bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı "48. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" başladı.

Giresun Belediyesince organize edilen festivale katılanlar, Aksu Deresi'nin Karadeniz'le birleştiği yerde bazı ritüelleri yerine getirdi.

Dileklerinin gerçekleşmesi için 3 kez sac ayağın üzerinden atlayanlar, sorunlarından kurtulmak için de "derdim, belam denize" sözleriyle dereyle denizin birleştiği yere 7 çift, 1 tek taş attı.

Festivalde, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra yabancı ülkelerin dans toplulukları da gösteri sergiledi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, gazetecilere, ritüel ve kutlamaların 3 bin yıllık bir gelenek olduğunu söyledi.

Giresun'da geçmiş yıllarda yaşayanların kültürünü devam ettirdiklerini belirten Köse, şehrin ve ülkenin tanıtımını da yaptıklarını ifade etti.

Köse, festivalin şehrin sosyal yaşamına renk kattığının altını çizerek, "Bu geleneklerimizi devam ettireceğiz, bunları çok önemsiyoruz. Sosyal hayatı, kültürü çok önemsiyoruz. Kültür, toplumun oluşmasının en önemli temel taşlarından biri, toplumun hafızasının unutulmaması için çok önemli konular." dedi.

Dereye taş atarak dilek tutan Atika Aydın ise ritüeli çocukları için gerçekleştirdiğini belirterek, "10 yaşından beri buraya geliyorum, eskiden annemle gelirdik. Büyüklerimiz öldü, biz yine gelenekleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Halil Ceylan da uzun yıllardır bu geleneği gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu bir şifa, geçmişimizin geleneğini canlandırıyoruz ve gelecek kuşaklara da söylüyorum, bu geleneği bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Festivale, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat 48. Giresun Aksu Festivali Başladı - Son Dakika

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