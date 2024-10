5. Malatya Üzüm Festivali Sultangazi'de Başladı

Kültür Sanat

Sultangazi Belediyesi tarafından Anadolu Kültürleri programı kapsamında düzenlenen 5'inci Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali başlıyor. Sultangazi Belediyesi ve Malatya Dernekler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleşen festival, 6 Ekim Pazar akşamına kadar Sultangazi Etkinlik Alanı'nda devam edecek. Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun ise, "Bugün burada yaklaşık olarak 2 ton üzüm dağıtılacak. Bu üzüm Arapgir üzümü her yerde bulamazsınız" dedi.

5'inci Geleneksel Malatya Yöresel Ürün Günleri Üzüm Festivali açılış törenine Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Erol Bulut, Ak Parti Sultangazi Grup Başkanvekili Kemal Eyyüpoğlu, Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun, Malatya Dernekler Fedarasyon Başkanı Yılmaz Durmuş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve birçok vatandaş katıldı.

DURSUN: KÜLTÜRLERİ BULUŞTURMAK İÇİN PROGRAMLAR YAPIYORUZ

"Amacımız Sultangazi'yi muhabbet sofrasına çevirmek" diyen Sultangazi Belediyesi Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de Anadolu Kültür Festivali üst başlığı altında bir yöresel günler etkinliğindeyiz. Malatya Üzüm Festivali ile günümüzü başlattık. Her dönem Sultangazi'de geleneksel hale getirdiğimiz ve 5'incisini düzenlediğimiz Malatya'ya dair Arapgir Üzüm Festivali başlamış oldu. Biz Sultangazi'de Anadolunun çeşitli yörelerinden renkleri, kokuları, düşünceleri ve tatları buraya getirmek için gayret ediyoruz. Düzenlemiş olduğumuz her programda güçlü bir şekilde bu etkinlik alanının dolması içinde gayret ediyoruz. Kültürel faaliyetlerin yaşatmaya özen gösteriyoruz. Her yörenin kendine özgü yeme – içme kültürünü, sanatçıları, örf ve adetleri var. Bunların hepsinin etkinlik alanımıza yansıması için büyük gayretle çalışıyoruz. Bugün de Malatya Dernekler Fedarasyonu'nun öncülüğünde Arapgir Malatya Üzüm Festivali'ni gerçekleştirdik. Pazar gününe kadar festival devam edecek ancak Sultangazi'de 2 ay boyunca farklı farklı memleketlerin özlemini çekenleri buraya davet ediyoruz. Kültürümüzü seviyoruz. Örf ve adetlerimize bağlıyız. Birlik ve beraberlik bziler için çok önemli. Kültürlerin buluşmasına vesile olmak için bu programları yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir ve beraber olmanın huzurunu burada yaşamak istiyoruz. Bu gayretle bu festivali düzenliyoruz. Bundan sonra da hep beraber bu güzel topraklarda yaşamaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'YÖRESEL TATLAR KEŞFEDİYORUZ'

Festivale katılan Hayriye Arıkan (65), "Tertemiz pırıl pırıl bir yer. Biz bu festival için Bakırköy'den geldik. Ben Malatyalıyım. Malatya'nın ürünlerinden bulup alabilmek için geldim. Sultangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Etkinlik çok güzel bir mekanda düzenlenmiş. Böyle yöresel tatları tanıtmakta fayda var. Dalında tatlanmış bir üzüm, çok güzel" diye konuştu.

Belediye etkinlikleri sayesinde farklı kültürler öğrendiğini belirten Sevil Nizam ise (45), "Ben göçmenim. Malatya'nın kültürünü bilmiyordum. Güzel bir lezzetmiş. Sultangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Etkinlik sayesinde değişik ve yöresel tatlar keşfediyoruz. Etkinliklerin devamını bekliyoruz. Hangi yörenin neyi meşhur öğrenmiş oluyoruz" dedi.