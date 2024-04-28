5 ülkeden 26 ressam eserleriyle Ilgaz'ı anlattı: Açılan sergi yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

5 ülkeden 26 ressam eserleriyle Ilgaz'ı anlattı: Açılan sergi yoğun ilgi gördü

5 ülkeden 26 ressam eserleriyle Ilgaz\'ı anlattı: Açılan sergi yoğun ilgi gördü

Çankırı'da 5 ülkeden 26 ressam, türkülere konu olan Ilgaz'ı eserleri ile anlattı. Çalıştayın ardından açılan sergi davetlilerden yoğun ilgi gördü.

28.04.2024 12:37  Güncelleme: 12:42
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5 ülkeden 26 ressam eserleriyle Ilgaz'ı anlattı: Açılan sergi yoğun ilgi gördü

ÇANKIRI - Çankırı'da 5 ülkeden 26 ressam, türkülere konu olan Ilgaz'ı eserleri ile anlattı. Çalıştayın ardından açılan sergi davetlilerden yoğun ilgi gördü.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Ilgaz Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Uluslararası Çankırı Ilgaz Nolana Sanat Çalıştayı" Kırgızistan, Azerbaycan, Rusya, Nahçıvan'dan gelen ve Türkiye'den 26 ressamın katılımı ile gerçekleştirildi. Ilgaz ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayda, 26 ressam Ilgaz ilçesinin doğal güzelliklerini, tarihi zenginlikleri ve yerel kültürünü gözlemledi. Ressamlar daha sonra ilçenin güzelliklerini ön plana çıkartan eserler yaptı. Çalıştayın ardından düzenlenen sergide sanatçıların eserleri davetlilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışı Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Ilgaz Kaymakamı Burak Yılmaz, Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Orta Fedarasyon Başkanı Şaban Can, Ankara Çankırı Dernekler Federasyonu Başkanı Adem Can tarafından yapıldı.

Ressam Birsen Çeken ve Ayşen Can kordinatörlüğünde açılan ergiyi gezen davetliler resimler karşısında hayran kaldıklarını ifade etti.

"Çankırı halkına bir resim şöleni sunduk"

Çalıştayda resimlerini sergileyen Ressam Gültekin Serbest, "İkinci kez Çankırı'nın Ilgaz ilçesine geldim. Bu çalıştayda iki adet resim yaptım. Bu resimlerden bir tanesi Ilgaz'da kaldığımız oteli simgeliyor. İkinci resimde ise eski İstanbul'u canlandırdım. Bu çalıştayda sanatçı arkadaşlarımla birlikte çok farklı eserler üreterek Çankırı halkına bir resim şöleni sunduk. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 5 ülkeden 26 ressam eserleriyle Ilgaz'ı anlattı: Açılan sergi yoğun ilgi gördü - Son Dakika

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