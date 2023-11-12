50 yaşına giren Şevval Sam, doğum gününü en büyük hayali olan Ölüler Günü Festivali'nde kutladı

Hem şarkıcılığı hem oyunculuğuyla adından söz ettiren Şevval Sam 50. doğum gününü farklı bir kutlama ile girdi. Yıllardır hayalini kurduğu Ölüler Günü Festivali'ne giden Sam, giydiği ilginç kostümle dans ederek yeni yaşını kutladı.

YILLARDIR HAYALİNİ KURDUĞU YERE GİTTİ

Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Ender karakteriyle gönülleri fetheden ve alkış toplayan performansıyla başarısını yurtdışına taşıyan Şevval Sam, paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor. 50'inci yaş günü için Meksika'ya uçan Şevval Sam, yıllardır hayalini kurduğu festivale katıldı. Doğum gününe özel makyaj yapan ve ilginç bir kostüm tercih eden güzel oyuncu, yeni yaşını doyasıya dans ederek kutladı.

"BİR ÖLÜVERİP GELİP SIFIRLANAYIM"

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Şevval Sam paylaşımına şu notu düştü; "Çok uzaklardan yazıyorum dostlar (11 saat fark) bu sene bir 11 saat geç gireyim yeni yaşıma dedim, neyse dönünce öderim. Hatta ölüler gününde bir ölüverip gelip sıfırlanayım dedim. 50 yıldır bu planette olmak çok enteresan, düşününce.. Acısıyla tatlısıyla hikayemi seviyorum. Bunca yıl en büyük hayalim Meksika Ölüler gününe gitmekti.. Prenses'imin ülkesine.Bu sene bu hayalimi yarı yüz yaşımda gerçekleştirdim. Dünya değişiyor her geçen gün, gezmek görmek lazım. Hayatımın en güzel tatilini yaptım diyebilirim. Birkaç fotoğraf paylaşıyorum. Devamı gelir. Bir açılış yapayım. Yeni yaşımı kutlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cevap verebildiklerim veremediklerim.. Sevginiz benim için çok kıymetli bunu unutmayın lütfen."